Internet Festival è l’annuale appuntamento che si tiene a Pisa dove si parla di ciò che l’innovazione tecnologica può rappresentare per il futuro dell’Italia e degli italiani. L’edizione 2019 si terrà dal 10 al 13 ottobre. La parola chiave di questo evento è #leregoledelgioco. Durante la 4 giorni, i partecipanti studieranno i grandi trend che stanno guidando l’innovazione in questi anni. Il tutto sarà suddiviso in aree tematiche e progetti specifici in cui si discuterà di innovazione tecnologica assieme a grandi ospiti.

Internet Festival 2019: le aree tematiche

Le aree tematiche dell’appuntamento dell’Internet Festival 2019 sono molteplici.

TECH VS HUMAN

DIGITAL FAIR PLAY

ECOMMUNITY

CULTURA E TURISMO A REGOLA D’ARTE

GAMEBOX : Cosa succede se a un gioco togliamo le regole? Niente più turni, linee del campo, punti da contare. Forse resta solo una disposizione al divertimento, un’inclinazione allo svago e allo scherzo che difficilmente continueremo a chiamare “gioco” nello stesso senso. Faremo il solletico ai nostri avversari mentre tirano dei dadi che non sono più necessari. Quante volte da piccoli abbiamo esordito con “Facciamo che…” Beh, in quel momento stavamo dando delle limitazioni a ciò che si poteva e non si poteva fare. Per quanto larghe, elastiche o sfacciatamente sbilanciate, stavamo introducendo delle regole, stavamo iniziando a definire un gioco. Quindi è tutto qui? Nemmeno per idea. Le regole sono necessarie ma da sole non bastano, e poi dentro Gamebox siamo abituati a farci domande strane tipo “Ci sono regole per dettare le regole?”. Quest’anno esploreremo, stiracchieremo e a volte contesteremo i canoni di riferimento attuali soppesando cosa tenere e cosa abbandonare e magari se valga la pena tentare di ri-definire le regole del gioco. Giocheremo con le regole, oltre le regole e oltre il gioco.

ECONOMIA E IMPRESA: LA POSTA IN GIOCO

50 ANNI MA NON LI DIMOSTRA

GUSTO DIGITALE : Non giocare con il cibo! ci ripetevano quando eravamo bambini. Poi crescendo abbiamo scoperto che il cibo è anche intrattenimento e come tale, a volte, può essere anche un gioco. Giocare con il cibo e con il vino, grazie all’innovazione e alla tecnologia, è proprio quello che faremo durante gli incontri di Gusto Digitale, l’area di Internet Festival dedicata all’enogastronomia e al settore agroalimentare. Scopriremo che ogni vino ha un suono diverso e andremo alla ricerca della colonna sonora più adatta per ogni degustazione; gusteremo un aperitivo molecolare, che ribalta tutte le regole della preparazione del cibo; incontreremo uno chef stellato che ci racconterà di come abbia iniziato ad utilizzare i bit nelle sue ricette; un cuoco virtuale ci suggerirà quali piatti, buoni e sani, preparare; giocheremo a carte scoperte quando parleremo di informazioni sul cibo e trasparenza alimentare e ci divertiremo a giocare con foto e parole sul cibo, in un appuntamento sulla comunicazione gastronomica non convenzionale. Tutto questo è il Gusto Digitale di IF2019. Siete pronti a giocare con il cibo assieme a noi?

STAR AL GIOCO

BOOK(E)BOOK : Mezzi senza tempo, i libri si evolvono e ci ricordano l’imprescindibile piacere della lettura. Cartacei, ebook, romanzi, saggi, poesie continuano a raccontare la Rete e le sue trasformazioni. Come da tradizione, Internet Festival propone un fitto programma di incontri con autrici e autori, realizzato in collaborazione con le più importanti case editrici italiane e alcune librerie pisane (Feltrinelli, Ghibellina, Orsa Minore, Libreria dei Ragazzi e Gli Anni in Tasca). Ciascuno di noi potrà inoltre diventare protagonista in prima persona grazie all’angolo Booktuber, dove sarà possibile raccontare per 5 minuti, davanti la telecamera, un libro legato alle tematiche del festival. A sostegno della diffusione della lettura, Internet Festival si avvale, quest’anno, della collaborazione di Narratè, con le sue Degustaletture e di due circoli pisani, il Circolo Pickwick e il Circolo LaAV-Lettura ad Alta Voce che animeranno la sessione e la città.

LE OFFICINE DEL .IT

CINEBYTES: Dagli sperimentali giochi ottici della seconda metà dell’800 ai giochi di prestigio di Méliès, fin dalla sua nascita il cinema ha stretto un legame indissolubile con il gioco. E proprio nel segno di quel legame si sviluppano gli eventi della sezione Cinebytes, tra incontri, visioni, spettacoli e divertimento. Dal panel con Terry Gilliam, uno dei più visionari maestri del cinema, ad una giornata interamente dedicata alla fantascienza e ai viaggi spazio-temporali con il ventennale di “Matrix” introdotto dallo scrittore cyberpunk Rudy Rucker e la prima visione del cinese “Reset” di Hong-Seung Yoon commentato dallo scrittore sci-fi Zhang Ran. E poi focus sul gioco della voce, tra il doppiaggio cinematografico e la satira web di Fabio Celenza e il cinema ai tempi del VR e degli smartphone come quello raccontato in “LikeMeBack” e “Selfie”.