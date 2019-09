Amazon lancia Music HD, brani in alta definizione

Marco Locatelli,

Amazon sta per portare ad un nuovo livello il suo servizio musicale con Amazon Music HD, proponendo una versione “potenziata” della piattaforma con file audio lossless (senza perdita di qualità) sia in streaming che in download.

Come riporta The Verge, il nuovo servizio Amazon Music HD avrà un costo di 14.99 dollari al mese oppure scontato a 12.99 dollari per gli utenti di Amazon Prime. Un servizio musicale simile è offerto da Tidal, ad un costo di 19.99 dollari al mese. Gli iscritti ad Amazon Music Unlimited avranno la possibilità di abbonarsi al prezzo di 5 dollari al mese per avere l’upgrade.

Amazon ha già confermato di aver catalogato oltre 50 milioni di brani chiamato “High Defitinition” a 16 bit e frequenza 44,1 kHz qualità CD, e altri milioni di canzoni in “Ultra HD”, quindi qualità 24 bit con frequenze di campionamento che vanno da 44,1 kHz a 192 kHz. Amazon Music HD permetterà di fruire dei brani nel formato FLAC lossless, invece dell’MQA di Tidal.

Il nuovo servizio targato Amazon è in fase di lancio in USA, UK, Germania e Giappone ed è probabile che verrà esteso ad altri paesi in futuro, Italia compresa. Le piattaforme supportate sono PC, iOS, Android e device Echo, Fire TV, tablet Fire e altri dispositivi di terze parti. È inoltre prevista una prova gratuita di 90 giorni.

Abbiamo parlato con molti artisti durante lo sviluppo di Amazon Music HD – ha spiegato il vicepresidente di Amazon Music Steve Boom – Erano entusiasti dell’opportunità concessa ai fan di poter riprodurre in streaming la loro musica preferita e ascoltarla come è stata originariamente registrata

Boom si è poi rifiutato di fornire i numeri degli abbonati al servizio musicale di Amazon, ma stando a diverse fonti Amazon Music dovrebbe avere circa 32 milioni di abbonati.