Facebook, novità video per Lite e Instagram

Candido Romano,

Facebook ha annunciato diverse novità durante la IBC 2019 di Amsterdam per Facebook Live, Watch Party, Creator Studio e IGTV di Instagram, quindi tutte dedicate al mondo video su queste piattaforme. La novità più importante è sicuramente l’arrivo di Facebook Live su Lite, l’applicazione “light” che si distingue per la sua leggerezza su mobile. Ecco le novità.

Facebook Live

C’è innanzitutto una nuova funzione per consentire solo agli amministratori e agli editor di una Pagina di trasmettere i video in diretta. Questi potranno anche tagliare sia l’inizio che la fine della video diretta, per editare un contenuto più professionale. Inoltre è raddoppiato il limite massimo di un video live da 4 a 8 ore: questi video potranno poi essere trasmessi su più servizi in contemporanea anche al di fuori di Facebook, per aumentare gli utenti all’ascolto. Le pagine potranno organizzare inoltre un Video Party in anticipo: ci saranno poi i replay e si potranno taggare aziende per i contenuti sponsorizzati.

Creator Studio

Nell’app che consente ai content creator di caricare e pubblicare i video ci sono due nuove metriche per i Video Party, cioè Minuti Visualizzati e Numero di singoli utenti che hanno visualizzato 60 secondi di video. La seconda è Loyalty Insights, cioè dati che mostrano gli spettatori abituali. Tra qualche mese arriverà poi una nuova metrica che esaminerà la distribuzione del video: si potrà vedere quante visualizzazioni sono state effettuate di almeno un minuto, oppure la media dei minuti guardati. Ci sono infine anche nuove lingue per i sottotitoli automatici, tra cui l’Italiano.

Instagram

Per questo social network c’è solo una grande novità: la possibilità di programmare i contenuti sia su Instagram che su IGTV fino a sei mesi prima.