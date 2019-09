Filippo Vendrame,

Internet Festival è l’annuale appuntamento in cui si discute di ciò che l’innovazione tecnologica può rappresentare per il futuro dell’Italia e degli italiani. Un evento molto importante a cui partecipano ospiti italiani ed internazionali. Confermatissima anche per l’edizione 2019 la sede della città di Pisa. Internet Festival 2019 si terrà da giovedì 10 ottobre a domenica 13 ottobre. Parola chiave di questa 4 giorni #leregoledelgioco, un hashtag che guiderà l’esplorazione dei partecipanti tra le maglie dei grandi trend che stanno guidando l’innovazione in questi anni.

Tutti i mini eventi che caratterizzeranno l’appuntamento 2019 dell’Internet Festival saranno suddivisi in aree tematiche specifiche e si terranno in alcuni dei luoghi più iconici della città di Pisa.

Tutti gli interessati a partecipare all’Internet Festival 2019 possono arrivare nella città toscana molto facilmente utilizzando un qualsiasi mezzo di trasporto.

Internet Festival 2019: come arrivare a Pisa

In auto, da Firenze: Autostrada A11 Firenze-Mare, uscita Pisa Nord, poi SS Aurelia in direzione sud fino a Pisa (circa 6 km), in alternativa, SGC FI-PI-LI con uscita Pisa Centro.

In auto da Roma e da Bologna: Autostrada A1 fino a Firenze, poi Autostrada A11, uscita Pisa Nord. Da Roma è anche possibile prendere l’A12 fino a Civitavecchia per poi proseguire sulla SS1 Aurelia e imboccare a Rosignano l’A12, uscita Pisa Centro.

In auto, da Genova: Autostrada A12 Genova-Rosignano, uscita Pisa Nord o Pisa Centro.

In treno – La stazione di Pisa Centrale è a due passi dal centro della città. Collegamenti diretti sono attivi con Torino, Milano, Firenze, Lucca e Roma. Da Venezia, Siena e Bologna occorre prendere la linea ferroviaria che passa per Firenze.

In autobus – La Compagnia Toscana Trasporti Nord (CTT) gestisce il collegamento urbano ed extraurbano della città e consente di raggiungere Pisa dalle principali città toscane.

In aereo – L’Aeroporto di Pisa dista dalla stazione di Pisa Centrale circa 1 km. Dalla stazione di Pisa Centrale è possibile raggiungere tutte le destinazioni della rete ferroviaria italiana. A partire dal 18 marzo 2017 è attiva a meno di 40 metri dal Terminal Passeggeri dell’Aeroporto di Pisa la nuova connessione completamente automatica e veloce People Mover, che collega direttamente l’Aeroporto alla Stazione di Pisa Centrale ogni 5/8 minuti, è operativa tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 24:00.