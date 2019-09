Microsoft Build 2020 dal 19 al 21 maggio

Filippo Vendrame,

Con largo anticipo, Microsoft ha annunciato che l’appuntamento di Build 2020 si terrà dal 19 al 21 maggio 2020 a Seattle. Trattasi dell’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori in cui la casa di Redmond è solita annunciare diverse novità concernenti Windows 10 e il suo ecosistema software. Non è ancora possibile acquistare i biglietti per poter partecipare e la società non ha fatto sapere da quando saranno disponibili.

Così a distanza è difficile ipotizzare quali saranno gli argomenti principali di questo importante evento della casa di Redmond. Come detto, sicuramente si parlerà di Windows 10 ma è altrettanto probabile che si affronteranno temi legati a Cortana, al nuovo browser Edge, ad Office e allo sviluppo delle applicazioni per la sua piattaforma. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Un annuncio così anticipato è curioso visto che solitamente le date venivano condivise nel mese di febbraio. Tuttavia, Microsoft ha colto l’occasione per comunicare anche le date degli altri suoi grandi importanti eventi annuali. Probabilmente, la casa di Redmond ha voluto solamente semplificare la comunicazione delle date dei suoi più importanti appuntamenti del 2019/2020.

Microsoft Ignite, evento dedicato ai professionisti IT, si terrà dal 4 all’8 novembre 2019. Microsoft partners, invece, si terrà dal 20 al 21 aprile 2020. Infine, Microsoft Inspire, evento dedicato ai partner della società, si terrà dal 20 al 24 luglio 2020.

Nella sua comunicazione ufficiale, Microsoft ha condiviso informazioni anche sugli appuntamenti locali come Microsoft Ignite The Tour e Microsoft Envision | The Tour e su quelli minori.

I più curiosi possono andare a leggere la comunicazione ufficiale della società dove sono stati elencati tutti i dettagli dei prossimi eventi.