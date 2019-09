T-Tour Internet Festival 2019: cosa sono

Filippo Vendrame,

L’appuntamento 2019 dell’Internet Festival si terrà come sempre nella città di Pisa dal 10 al 13 ottobre. Parola chiave di questa edizione #leregoledelgioco, un hashtag che guiderà l’esplorazione dei partecipanti tra le maglie dei grandi trend che stanno guidando l’innovazione in questi anni. Tra gli elementi caratterizzati più importanti di questa 4 giorni dedicata all’innovazione ci sono sicuramente i T-Tour (Tutorial Tour).

Trattasi di percorsi formativi e educativi che da sempre sono un punto di forza di questa manifestazione. Il loro obiettivo è quello di stimolare la curiosità di conoscere cosa sia l’innovazione digitale e proporre strumenti utili a orientarsi nello sconfinato mondo della Rete e della tecnologia. Da un certo punto di vista possono essere visti come un viaggio attraverso l’innovazione, alla scoperta delle possibili forme di futuro e all’insegna della rivoluzione digitale. I T-Tour (Tutorial Tour) comprendono attività rivolte ad ogni fascia di età: dai nativi digitali ai professionisti di domani, dai navigatori incerti ai cultori della materia.

Ci saranno molti appuntamenti rivolti a studenti delle scuole materne, primarie e secondarie, per i quali i T-Tour costituiscono parte integrante delle attività didattiche proposte dalla scuola. I T-Tour (Tutorial Tour) adottano molteplici format per assicurare un coinvolgimento attivo dei partecipanti: giochi, laboratori, workshop, tutorial, mostre, installazioni e conferenze interattive.

In questa edizione 2019 tornano e si rinnovano l’area IF KIDS, con una serie di iniziative dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori, e i corsi per docenti riconosciuti dal MIUR realizzati in collaborazione con INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e IRSEF (Istituto per la Ricerca e lo Studio sull’Educazione e la Famiglia).

Tutti gli eventi T-Tour sono gratuiti e liberamente accessibili sino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria per scuole e gruppi numerosi e consigliata per i visitatori singoli. L’iscrizione può avvenire direttamente dal sito dell’Internet Festival.