Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Samsung ha comunicato che il nuovo smartwatch può essere acquistato da oggi anche in Italia. Il Galaxy Watch Active 2, presentato all’inizio di agosto, coniuga alla perfezione stile, produttività e benessere, offrendo avanzate funzionalità che sfruttano la qualità dei componenti hardware, tra cui l’ottimo schermo Super AMOLED e il cardiofrequenzimetro con otto fotodiodi.

Il Galaxy Watch 2 possiede un design simile al precedente modello, quindi uno schermo senza la ghiera rotante della serie Gear. Le stesse funzioni sono disponibili attraverso il touch orario o antiorario lungo il bordo che permette di selezionare le app e passare da una schermata all’altra. Samsung ha modificato l’interfaccia One UI per offrire una migliore esperienza d’uso. Lo smartwatch è disponibile con cassa in alluminio e acciaio inossidabile, abbinata rispettivamente ad un cinturino da 20 millimetri (intercambiabile) in fluoroelastomero e in pelle.

Per ognuna delle versioni ci sono due formati: 40 e 44 millimetri di diametro. Cambia quindi la diagonale dello schermo Super AMOLED (360×360 pixel), protetto dal Gorilla Glass DX+: 1,2 e 1,4 pollici, rispettivamente. Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G. La dotazione hardware comprende il processore dual Exynos 9110 a 1,15 GHz, 768 MB di RAM e 4 GB di storage (1,5 GB di RAM per la versione LTE). Le batterie da 247 mAh (40 millimetri) e 340 mAh (44 millimetri) supportano la ricarica wireless.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e NFC. Sono inoltre presenti accelerometro, giroscopio, barometro e sensore di luce ambientale. Oltre alla misura della frequenza cardiaca è possibile anche ottenere l’elettrocardiogramma, ma in Italia non funziona ancora perché è necessaria la certificazione. Il Galaxy Watch Active 2 consente di registrare numerosi parametri durante l’attività sportiva e può monitorare 39 tipi di allenamenti, sette dei quali in maniera automatica (corsa, camminata, ciclismo, nuoto, vogatore, macchina ellittica e allenamenti dinamici), oltre alle varie fasi del sonno.

Il Galaxy Watch Active 2 con cassa in alluminio da 44 millimetri e colore Black è in vendita nei principali negozi dell’elettronica di consumo e negli shop online al prezzo di 319 euro. Tutte le altre versioni possono essere acquistate su Samsung Shop Italia. Il Galaxy Watch Active 2 da 40 millimetri in alluminio (colori Aqua Black, Pink Gold e Cloud Silver) è in vendita a 299 euro, mentre la corrispondente versione da 44 millimetri costa 319 euro. Il prezzo del Galaxy Watch Active 2 da 40 millimetri in acciaio inossidabile (colori Black, Gold e Silver) è 399 euro, mentre la corrispondente versione da 44 millimetri costa 419 euro.