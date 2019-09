Yahoo Mail, novità per l’app Android e iOS

Luca Colantuoni,

Verizon ha annunciato due importanti novità. Una riguarda il logo di Yahoo, modificato da Pentagram a distanza di circa sei anni dal precedente restyling. L’azienda statunitense ha inoltre aggiornato Yahoo Mail per Android e iOS, in modo da migliorare l’organizzazione dei messaggi di posta. La nuova app sarà disponibile a breve in 40 paesi e 70 lingue.

In passato la posta elettronica era l’unico mezzo di comunicazione tra le persone, funzione ormai svolta dai servizi di messaggistica. L’email è ancora molto utilizzata soprattutto in ambito lavorativo, ma oggi è diventata un “raccoglitore” di vari contenuti, spam incluso. Ecco perché Verizon ha deciso di modificare profondamente Yahoo Mail, dopo aver ricevuto utili feedback dagli utenti. La soluzione è raggruppare i messaggi in “viste” corrispondenti ad altrettante categorie, tra cui Sottoscrizioni, Offerte, Negozi, Viaggi e Allegati, in modo simile alle schede di Gmail.

In Sottoscrizioni vengono mostrare le email relative a mailing list o newsletter con l’opzione per rimuove la sottoscrizione con un tap. In Offerte finiscono le email che contengono promozioni, sconti e coupon di store online. Negozi è simile, ma è possibile creare anche una lista della spesa per i negozi locali e aggiungere le carte fedeltà. La vista più utile è Allegati, in quanto include tutti i file ricevuti e inviati (foto, documenti e altro). In Viaggi si trovano invece le informazioni (prenotazioni, itinerari e altro) relative ai viaggi futuri e passati.

Interessante la funzionalità Active Update che permette di ricevere una notifica automatica in base al contenuto delle email, ad esempio il tracking di una spedizione o lo stato dei voli. L’interfaccia di Yahoo Mail è stata modificata per supportare al meglio gli smartphone con grande display. La barra di navigazione personalizzabile è facilmente raggiungibile con il pollice nella parte inferiore della schermata.

È possibile infine cambiare il tema scegliendo tra 24 colori e le modalità chiara/scura. Come sempre sono supportati anche altri account, come Outlook e Gmail, oltre a quello di Yahoo.