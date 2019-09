Instagram, i Mi Piace spariscono per tutti

Candido Romano,

Alla fine il momento è arrivato: è passato qualche mese, durante i quali Instagram ha testato su un numero ristretto di utenti i Mi Piace “nascosti”. Nella pratica gli utenti non potevano più vedere il numero esatto dei Mi Piace sotto le foto e i video: pare che i test stiano andando bene, perché sono aumentati anche gli utenti italiani a cui il numero di Mi Piace viene sostanzialmente nascosto.

D’ora in pi comparirà solo la scritta “piace a” seguita dal nome di un amico e un generico “altri”. Questo accade anche alle foto personali nell’app Android e iOS di Instagram: per visionare il numero bisogna toccare la foto e accedere ai commenti. Perché il social a adottato questo cambio di politica? In pratica la società vorrebbe spostare l’attenzione degli utenti dai Mi Piace ai contenuti stessi. Non conoscere il numero esatto permette, forse, di giudicare in maniera più imparziale una foto o un video. In genere gli utenti diventano “schiavi di like” quando questa funzione è disponibile, particolarmente su Instagram.

Già durante la fase di test l’azienda aveva parlato di questa “rivoluzione” come un modo per cambiare la percezione dei post da parte degli utenti. In ogni caso i numero esatto dei Mi Piace potrà essere visto da chi condivide il post. Ecco cosa ha detto Instagram:

Vogliamo che i vostri follower si concentrino su ciò che condividete, non su quanti like otterrete.

Da un certo punto di vista si mette un freno alla spietata concorrenza di chi “prende più like”, dato che il numero esatto non è più pubblico. L’azienda spera così che gli utenti non cancellino i contenuti che hanno attratto pochi Mi Piace, probabilmente questa è la ragione principale.