Microsoft: sistema di raffreddamento per Centaurus

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando ad un dispositivo pieghevole con doppio display che è conosciuto con il nome di Centaurus. Su di lui non sappiamo molto se non che potrebbe assomigliare al vecchio progetto Courier della società e che dovrebbe montare una nuova versione del sistema operativo chiamata “Windows Lite“. Prodotto che potrebbe fare la sua apparizione durante il prossimo evento hardware dedicato ai Surface che si terrà il 2 di ottobre.

Tuttavia, anche se dovesse essere presentato, sembra che per la sua commercializzazione si dovrà attendere il prossimo anno. Questo device sarà sicuramente innovativo e Microsoft sa benissimo che la tecnologica che sta dietro i dispositivi pieghevoli deve fare ancora molto strada. La casa di Redmond si sta dunque impegnando molto per studiare come ottimizzare il funzionamento di questi nuovi dispositivi.

Un nuovo brevetto di Microsoft intitolato “DEVICE CONFIGURATION-BASED THERMAL MANAGEMENT CONTROL” mostra come la società intende inserire un sistema di controllo termico per i suoi dispositivi a doppio schermo per offrire un accurato sistema di dissipazione del calore.

Il brevetto evidenzia l’idea di installare una serie di sensori adibiti al controllo della temperatura che saranno collocati in entrambi le parti del dispositivo. In questo modo sarà possibile tenere sotto controllo le temperatura di entrambi i lati del dispositivo in modo continuo o ad intervalli prestabiliti.

Microsoft ha osservato che la forma del dispositivo limita le capacità di raffreddamento. Microsoft ha spiegato che intende gestire i problemi di riscaldamento quando il dispositivo è chiuso, sfruttando il fatto che un lato è più freddo dell’altro.

Microsoft sembra essere cauta sul suo approccio alla tecnologia pieghevole e la società sta esaminando tutti i problemi tecnici di un dispositivo così complesso, inclusi i problemi termici.