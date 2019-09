Windows 10 May 2019 Update inizia a correre

Filippo Vendrame,

Finalmente Windows 10 May 2019 Update sta trovando il giusto spazio all’interno degli utenti Windows 10. L’ultima declinazione di Windows 10, dopo il suo debutto, aveva evidenziato una crescita lenta, soprattutto dovuta al fato che Microsoft aveva adottato un approccio molto cauto per la distribuzione. Con il passare dei mesi, però, le cose sono cambiate e adesso Windows 10 May 2019 Update ha iniziato a mostrare tassi di crescita molto importanti.

Secondo l’ultimo report di AdDuplex, Windows 10 May 2019 Update è, adesso, presente sul 45.5% dei dispositivi Windows 10. Trattasi di un salto in avanti molto significativo visto che questa quota di mercato nello scorso report era appena del 33%. Per quanto riguarda le altre versioni di Windows 10, la quota di Windows 10 October 2018 Update è in calo dal 28,7% al 25,5%. Il calo maggiore, però, è ad appannaggio di Windows 10 April 2018 Update che è precipitato dal 33,1% al 24,1%. Un calo che non deve stupire visto che il supporto ufficiale a questa vecchia versione di Windows 10 terminerà a novembre.

Ecco spiegato anche perché Windows 10 May 2019 Update ha avuto un progresso così significativo. Molti utenti che ancora utilizzavano le vecchie versioni del sistema operativo hanno deciso in questo periodo di effettuare l’aggiornamento dopo aver appurato che Windows 10 May 2019 Update non presenta criticità.

AdDuplex ha fornito anche qualche dato sulla diffusione dei prodotti Surface. Nessuna grande sorpresa in tal senso. I primi sei dispositivi Surface sono sempre gli stessi, con il Surface Pro 4 in testa a questa classifica che presto potrebbe cambiare radicalmente con il debutto commerciale dei nuovi Surface che Microsoft presenterà la prossima settimana durante un evento dedicato.