Windows 10, Your Phone risponde alle notifiche

Filippo Vendrame,

L’applicazione “Your Phone” o “Il tuo telefono” di Windows 10 ha ricevuto una nuova interessante novità anche se, al momento, è disponibile solamente per gli Insider. Trattasi della possibilità di poter rispondere direttamente alle notifiche dello smartphone collegato. Attualmente, l’app Your Phone è in grado di visualizzare e eliminare le notifiche ma non permette di interagirvi davvero. Per rispondere, le persone devono comunque prendere in mano il proprio smartphone.

Grazie a questo aggiornamento dell’app, le persone potranno adesso rispondere ai messaggi ed interagire con le altre notifiche in maniera diretta. La nuova funzionalità è stata annunciata su Twitter da Aarthi Hatter, Senior Program Manager di Microsoft. Una novità sicuramente interessante per un’app che progressivamente sta diventano sempre più completa e utile. Negli ultimi tempi, infatti, l’app “Your Phone” o “Il tuo telefono” per dispositivi Windows 10 ha ricevuto diversi miglioramenti. Per esempio, di recente è stata aggiunta la possibilità di poter visualizzare il livello della batteria dello smartphone. In futuro, attraverso l’app sarà anche possibile chiamare senza dover prendere in mano il proprio dispositivo mobile.

“Your Phone” o “Il tuo telefono” deve essere vista come l’anello di congiunzione tra un PC Windows 10 e uno smartphone. Una soluzione nata dalla volontà di Microsoft di unire i due mondi e consentire ai suoi utenti di poter gestire i loro device comodamente direttamente dal PC. Un progetto nato dalla nuova filosofia di Microsoft di volersi aprire all’esterno e di andare oltre ai confini dei suoi prodotti Windows.

Con questi continui miglioramenti, gli smartphone e computer sono sempre più vicini.