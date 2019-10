Garmin MARQ Commander, nuovo smartwatch di lusso

Candido Romano,

Si chiama Garmin MARQ Commander ed è un nuovo e costoso smartwatch di lusso, che arricchisce la linea costituita dai modelli Aviator, Driver, Captain, Expedition e Athlete. Le caratteristiche lo collocano nell’alta gamma e lo smartwatch è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 1950 dollari (circa 1800 euro). Le caratteristiche parlano chiaro: ha innanzitutto un display always-on, una lente in vetro zaffiro bombato, cassa in titanio con rivestimento in DLC GPS dual-format e mappe TopoActive Europe.

Si tratta di un dispositivo rugged molto resistente, dalla colorazione completamente nera e con cinturino con motivi Jacquard e pensato per quella nicchia di utenti interessati a proteggere i propri dati. La funzione più interessante infatti si chiama Stealth Mode, che con la semplice pressione di un pulsante permette di interrompere la memorizzazione e la condivisione della posizione GPS, disabilita la connettività e la comunicazione wireless.

Ha inoltre le mappe TopoActive Europe integrate, oltre alle tipiche funzioni degli smartwatch Garmin. Tramite questo dispositivo si possono quindi ricevere notifiche, rileva poi il battito cardiaco, il livello di ossigeno e ovviamente dei parametri vitali. Con il Garmin MARQ Commander si può poi ascoltare la musica anche offline e pagare con Garmin Pay.

Il produttore garantisce 12 giorni di autonomia con la modalità smartwatch e 28 pre con il GPS, mentre sono 9 le ore garantite con GPS attivo mentre si ascolta la musica. La cassa è da 46 millimetri e il suo peso è di 87 grammi, mentre se lo si associa al cinturino si passa a 94 grammi. Lo schermo ha una risoluzione di 240×240 pixel ed è antiriflesso.

Lo smartwatch è poi impermeabile fino a 10 ATM ed è compatibile con GPS, GLONASS e Galileo. Infine è anche compatibile con visori notturni.