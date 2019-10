Surface Laptop 3: disponibilità e prezzi italiani

Filippo Vendrame,

Microsoft ha presentato nella giornata di ieri i nuovi Surface Laptop 3. Come da aspettative, la casa di Redmond ha deciso di offrire due varianti del suo nuovo Laptop di terza generazione: una con display da 13,5 pollici ed una con schermo da 15 pollici. Proprio il modello da 15 pollici è il più interessante in quanto dotato degli inediti processori AMD Ryzen Surface Edition.

La buona notizia è che i nuovi Surface Laptop 3 arriveranno da subito in Italia. I preordini sono già stati aperti all’interno del Microsoft Store italiano e la disponibilità commerciale è stata fissata per il 22 ottobre, la stessa data della commercializzazione nel territorio americano. Trattasi di una buona notizia visto che in passato, la commercializzazione in Italia era sempre arrivata in un secondo momento.

Ecco quindi i prezzi delle varianti del Surface Laptop 3 in Italia.

Surface Laptop 3 da 13,5 pollici: prezzi italiani

Surface Laptop 3 con Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 1169 euro

Surface Laptop 3 con Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1499 euro

Surface Laptop 3 con Core i7, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1799 euro

Surface Laptop 3 con Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 2249 euro

Surface Laptop 3 con Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD a 2699 euro

Surface Laptop 3 da 15 pollici: prezzi italiani

Surface Laptop 3 con A9, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 1399 euro

Surface Laptop 3 con A9, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1699 euro

Surface Laptop 3 con A9, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1899 euro

Surface Laptop 3 con A11, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 2349 euro

Surface Laptop 3 con A11, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD a 2949 euro