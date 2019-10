Windows 10: nuovi aggiornamenti di sicurezza

Filippo Vendrame,

Mancano pochissimi giorni al Patch Tuesday del mese di ottobre ma Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows 10 supportate. Trattasi nello specifico di aggiornamenti di sicurezza e proprio per questo sono “obbligatori”. Solitamente gli update rilasciato al di fuori del Patch Tuesday sono opzionali, cioè il sistema operativo non forza la loro installazione sino al Patch Tuesday successivo.

Questo caso è, invece, differente e probabilmente questo spiega il perché Microsoft ha rilasciato questi update senza aspettare l’appuntamento della prossima settimana. Il change log evidenzia un problema intermittente con il servizio spooler di stampa che potrebbe causare errori nei processi di stampa. Alcune app potrebbero chiudersi o generare errori. Inoltre, gli update risolvono un problema che può provocare un errore durante l’installazione di Features On Demand (FOD), come .Net 3.5. L’errore è “Impossibile completare le modifiche. Riavvia il computer e riprova. Codice di errore: 0x800f0950”.

Trattandosi di aggiornamenti obbligatori, se non sarà l’utente a farlo subito, provvederà appena possibile direttamente il computer.

Di seguito l’elenco delle patch disponibili:

Versione 1903 – KB4524147 (build 18362.388)

Versione 1809 – KB4524148 (build 17763.775)

Versione 1803 – KB4524149 (build 17134.1040)

Versione 1709 – KB4524150 (build 16299.1421)

Versione 1703 – KB4524151 (build 15063.2079)

Versione 1607 – KB4524152 (build 14393.3243)

Versione 1507 – KB4524153 (build 10240.18335)

Vista l’urgenza di queste patch, il suggerimento è quello di procedere quanto prima ad aggiornare i propri computer Windows 10 attraverso lo strumento di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.

Questo nuovo rilascio che segue a molti altri distribuiti nelle settimane precedenti, mostra come la società è focalizzata a garantire ai suoi utenti sempre la migliore esperienza d’uso possibile.