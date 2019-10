Filippo Vendrame,

Gli amanti dello sport oggi trovano nelle smartband degli ottimi strumenti per monitorare le proprie sessioni di allenamento e le condizioni del proprio fisico. Trattasi di comodissimi braccialetti smart che dispongono di una serie di sensori in grado di monitorare il movimento delle persone ed alcuni dei loro parametri fisici. Per esempio, grazie al GPS possono tenere traccia dei percorsi e calcolare, così, le calorie consumate. Oppure, grazie al sensore per il battito cardiaco possono tenere traccia delle pulsazioni sia a riposo che durante gli sforzi.

Questi ed altri dati vengono poi sincronizzati all’interno di un’applicazione dedicata dove le persone potranno studiare i loro progressi fisici. Le smartband possono disporre anche di un mini display da cui gestire alcune opzioni e visualizzare direttamente una serie di informazioni. I display, comunque, non sono obbligatori. Alcuni modelli più semplici sono davvero dei banali braccialetti smart con sensori e connessi all’app.

Ecco quindi una selezione delle migliori smartband senza display da poter acquistare.

Smartband senza display: guida alla scelta

Fitbit Flex (↑)

Fitbit Flex è il braccialetto da indossare sempre che aiuta a mantenersi attivi. Registra i passi, le calorie bruciate e minuti di attività. Monitora il ciclo di sonno e sveglia con vibrazione. Fissa obiettivi e controlla i progressi sugli smartphone. Inserito in un comodo bracciale in morbido silicone, il dispositivo è piacevole al tatto e resistente all’acqua: si può indossare tutto il giorno, anche in piscina o sotto la doccia. Una fila di 5 led bianchi mostrano lo stato di avanzamento delle attività.

Fitbit Flex 2 (↑)

Fitbit Flex 2 è un braccialetto per il fitness sottile che si può indossare mentre si nuota e in ogni situazione. Il tracker rimovibile ultrasottile si può nascondere in cinturini, braccialetti e ciondoli, per indossarlo in modo che gli altri non possano vederlo. La registrazione automatica dell’attività dell’intera giornata e del sonno mostra come vengono sommati dati di tutto il giorno e il riconoscimento automatico dell’allenamento SmartTrack registra l’allenamento. I LED del display dei progressi si illuminano in diversi colori per indicare la presenza di avvisi di chiamata, SMS e Promemoria per il movimento.

Sony SWR10 (↑)

Sony SWR10 avvisa dell’arrivo di chiamate, messaggi o altre notifiche arrivate sullo smartphone con una vibrazione. Inoltre, emetterà una vibrazione quando ci si allontanerà più di 10 metri dallo smartphone. Finalmente sarà possibile lasciare lo smartphone in borsa o in tasca e ricevere tutti gli aggiornamenti più importanti. Presente il monitoraggio delle attività fisiche. Le info saranno sincronizzate nell’app dedicata.

Razer Nabu X (↑)

Nabu X tiene traccia delle attività quotidiane grazie a un accelerometro avanzato e ad algoritmi programmati che assicurano la precisione dei dati per eseguire la propria autoanalisi e vivere al meglio. Nabu X è anche veramente social, poiché utilizza la tecnologia Pulse per trovare nuovi amici, scambiarsi informazioni di contatto e partecipare a giochi multigiocatore. Tutte queste incredibili funzioni racchiuse in un dispositivo la cui batteria ha una durata fino a 7 giorni.

