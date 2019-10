Microsoft porta Outlook negli smartwatch Samsung

Filippo Vendrame,

Microsoft ha pubblicato il change log delle novità di questo mese per le sue app di Office che gli Insider stanno testando sui dispositivi Android. Le nuove funzionalità sono sostanzialmente ad appannaggio solamente di Outlook. Per cominciare, c’è una nuova esperienza di ricerca per gli utenti tablet. Microsoft ha introdotto una nuova interfaccia con due riquadri con i risultati della ricerca elencati su di un lato e l’apertura di messaggi specifici sull’altro lato.

Outlook su Android ora supporta anche i “messaggi interattivi”, in modo da poter rispondere a cose come le richieste di accesso a SharePoint direttamente dall’interno dei messaggi. Ora è anche possibile vedere tutti i dettagli degli inviti alle riunioni nelle notifiche. Lato sicurezza, Microsoft ha aggiunto il supporto per S/MIME che per un po’ di tempo è stato ad appannaggio della sola versione per iOS.

I calendari di gruppo ora possono essere visualizzati in cima al calendario personale in modo da poter sempre vedere tutti gli eventi in programma. È anche possibile creare riunioni e appuntamenti nei calendari di gruppo. Ma la novità più interessante riguarda tutti coloro che dispongono di uno smartwatch di Samsung. Microsoft ha rilasciato una nuova app Outlook per questi indossabili che permette non solamente di poter ricevere le notifiche ma anche di potervi interagire.

Chi dispone di uno smartwatch Samsung Galaxy, dunque, potrà rispondere direttamente ai messaggi di Outlook direttamente dall’orologio senza dover aprire l’applicazione sullo smartphone. Ovviamente trattasi di risposte rapide e non elaborate ma questa funzione può risultare davvero utile in molti casi, magari quando si deve semplicemente dare una conferma rapida di aver ricevuto un messaggio. L’app è disponibile all’interno del Galaxy Store di Samsung.