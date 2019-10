Fastweb rinnova il programma fedeltà liveFAST

Filippo Vendrame,

Fastweb ha annunciato il rinnovo di liveFAST. Trattasi del programma fedeltà che ogni mese premia i suoi clienti più fedeli con premi come servizi innovativi e vantaggi esclusivi. Adesso, gli iscritti a liveFAST potranno esprimere le loro preferenze e vivere un’esperienza unica, con vantaggi e servizi totalmente personalizzati e dai contenuti geolocalizzati. Accedendo a MyFastweb, l’area clienti Fastweb, il cliente troverà la pagina liveFAST che apparirà con il nome dell’intestatario dell’abbonamento.

A quel punto sarà possibile personalizzare, nella sezione “vantaggi per me“, il programma, indicando le persone con cui condividere i vantaggi previsti, i propri interessi e dare semplici indicazioni sul proprio approccio con la tecnologia per approfittare così di un mondo di nuove opportunità. Per i nuovi iscritti a questo programma fedeltà di Fastweb sono riservate offerte dedicate per i servizi Fastweb Mobile, Wow Space e Smart Home. Inoltre, i clienti iscritti avranno l’opportunità di poter provare senza alcun costo di attivazione e senza vincoli di nessun genere il servizio mobile di Fastweb con il primo rinnovo gratuito, oltre a poter usufruire di condizioni privilegiate per l’accesso a Wow Space, la piattaforma Cloud facile, sicura e illimitata di Fastweb. Ancora, gli iscritti potranno usufruire di un anno gratis di Amazon Prime con l’acquisto di prodotti Smart Home.

Ma i vantaggi di liveFAST non finiscono qui. Gli iscritti al programma fedeltà possono tentare la fortuna e partecipare ai concorsi a premi pensati per soddisfare le loro passioni e interessi. Sino al prossimo 31 ottobre, l’operatore mette a disposizione ogni giorno una gift card digitale del valore di 100 euro spendibile per uno shopping in totale libertà. Per vincere questo premio sarà sufficiente giocare a dreamFAST, il concorso in modalità “instant win” che permette di usufruire di un numero crescente di tentativi giornalieri per poter giocare in funzione del numero di anni trascorsi insieme a Fastweb.

Dal prossimo 22 ottobre e sino al successivo 30 novembre, tutti i clienti iscritti a liveFAST potranno partecipare al concorso ad estrazione “Fastweb realizza il tuo sogno“, che permetterà al fortunato vincitore di ricevere uno o più buoni del valore complessivo di ben 30.000 euro per la realizzazione di un progetto personale inerente ad un suo talento, interesse specifico o desiderio formativo.