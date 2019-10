Microsoft distribuisce il Patch Tuesday di ottobre

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha distribuito gli aggiornamenti del Patch Tuesday per il mese di ottobre 2019. Trattasi di update che vano a risolvere solamente bug e problemi di sicurezza. Nessuna nuova funzionalità, dunque. Accanto ad una serie di aggiornamenti per tutte le versioni di Windows 10 ancora oggi supportate, la casa di Redmond ha rilasciato una serie di update anche per Windows 7 e Windows 8.1.

Come al solito, esistono due versioni di ciascun aggiornamento, un update cumulativo e un aggiornamento che va solamente a risolvere problemi di sicurezza. Entrando nei dettagli del Patch Tuesday del mese di ottobre 2019, per Windows 8.1 la società ha rilasciato la patch KB4520005. Lato sicurezza è disponibile, invece, la patch KB4519990. Il change log fornito è moto corto e mette in evidenza la risoluzione solo di alcuni piccoli problemi.

Per quanto concerne Windows 7, invece, Microsoft ha messo a disposizione la patch KB4519976. Quella dedicata esclusivamente a risolvere problemi di sicurezza è identificata dal codice KB4520003. Anche in questo caso il change log non è particolarmente significativo.

Gli interessati possono comunque studiare le note di rilascio degli aggiornamenti nelle pagine di supporto dei sistemi operativi all’interno del sito ufficiale di Microsoft.

Visto che trattasi soprattutto di aggiornamenti volti a risolvere bug e a chiudere problemi di sicurezza, il suggerimento è quello di scaricarli ed installarli quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.