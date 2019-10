Smartband con GPS: i migliori 5

Filippo Vendrame,

Le smartband sono molto apprezzate dagli sportivi in virtù della possibilità di poter monitorare con precisione tutti i loro allenamenti. Trattasi di braccialetti smart che grazie ad una serie di sensori monitorano ogni aspetto dell’attività fisica. Per esempio, grazie al sensore per il battito cardiaco sono in grado di misurare l’andamento delle pulsazioni del cuore oppure di misurare lo stress. Grazie al GPS, invece, le smartband possono registrare i percorsi fatti e così calcolare pure le calorie consumate.

Questi sono solamente alcuni esempi ma è bene ricordare che questi indossabili continuano poi a monitorare alcuni spetti del corpo anche terminati gli allenamenti. Tutti i dati poi vengono riversati all’interno di un’app dedicata che permette di studiare quanto rilevato. Il tutto all’interno di un form factor molto comodo e spesso anche caratterizzato da un design curato. I prezzi variano ma rispetto ai canonici smartwatch, le smartband sono decisamente più economiche.

Smartband con GPS: come sceglierli

Modelli ce ne sono tanti ma non tutti dispongono nativamente del GPS. Alcuni, infatti, utilizzano il GPS dello smartphone a cui sono collegati. Prima di acquistare una smartband è quindi importante studiare bene le sue specifiche per scoprire di quali sensori è dotata. Per gli amanti del vero sport, più la smartband è completa e più consente un monitoraggio preciso degli allenamenti.

Ecco quindi una selezione delle migliori smartband con GPS sul mercato che si possono acquistare.

Smartband con GPS: quali acquistare

HUAWEI Band 3 Pro (↑)

HUAWEI Band 3 Pro offre un display AMOLED da 0,95 pollici ed integra un GPS a basso consumo che permette di tracciare tutti gli allenamenti. Resistenza all’acqua 5 ATM. Dispone di un sensore per il battito cardiaco e fornisce un’utile analisi del sonno. Autonomia a lunga durata. Disponibile in molteplici colori.

Prezzo di 99,90 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon) (Scopri le offerte su ebay)

Garmin Vivosport Activity Tracker (↑)

Garmin Vivosport Activity Tracker è una smartband GPS con schermo touch a colori che coniuga aspetti wellness come la funzione conta passi, calorie e livello di stress ad altri più sport, come la stima del VO2 max e la rilevazione cardiaca al polso. E’ impermeabile a 5 ATM ed ha una batteria che dura fino a sette giorni di rilevamento fitness e fino a otto ore con GPS acceso.

Prezzo di 129,99 euro. (Scopri le offerte su Amazon) (Acquista con gli sconti su eBay)

Garmin Vivosmart HR+ (↑)

Garmin Vivosmart HR+ unisce la ricezione dei satelliti GPS alla rilevazione della frequenza cardiaca da polso Garmin Elevate. Dispone delle funzioni di contapassi, distanza percorsa, calorie giornaliere nonché monitoraggio dei minuti di intensità e conteggio dei piani di scale saliti. La batteria del dispositivo dura fino a 5 giorni in modalità orologio e fino a 9 ore in modalità GPS.

Prezzo di 116,29 euro. (Trova le offerte su Amazon) (Vedi se è in sconto su eBay)

Huawei Band 2 Pro (↑)

Huawei Band 2 Pro dispone di un modulo GPS indipendente e si caratterizza per un design ergonomico che si adatta perfettamente al polso delle persone. Offre agli utenti il monitoraggio della frequenza cardiaca. In particolare registra i dati e fornisce report completi per migliorare le performance e restare in forma. Adatto per resistere alla pressione dell’acqua fino a 5 ATM. Integra anche un algoritmo di analisi di movimento professionale per creare un allenamento funzionale e scientifico.

Prezzo di 99,90 euro. (Trova la promozione su Amazon) (Cerca gli sconti su eBay)

Samsung Gear Fit 2 Pro (↑)

Samsung Gear Fit 2 Pro è una smartband resistente all’acqua fino a 5 ATM. E se si sceglie la piscina, l’applicazione Speedo sviluppata per Gear Fit 2 Pro traccia le statistiche e le presenta in riepiloghi facilmente leggibili. Rileva anche tutte le altre attività sportive. Misura pure la frequenza cardiaca continuamente durante il giorno, per aiutare le persone a prendere decisioni per allenamenti migliori.

Prezzo di 244 euro. (Verifica le promozioni su Amazon) (Acquista al miglior prezzo su eBay)