Matteo Tontini,

Un buco nero ha letteralmente inghiottito la mappa di Fortnite lasciando oltre 4 milioni di giocatori di stucco, mentre vedevano il titolo essere “assorbito dalla catastrofe”. Un cataclisma ovviamente voluto da Epic Games, probabilmente per lanciare in pompa magna un nuovo corso per il gioco, caratterizzato da un gameplay rinnovato e un’ambientazione inedita.

Così, in occasione della conclusione dell’evento La Fine della Stagione 11, in seguito alla partenza di un razzo dall’area di Magazzino Muffito che ha dato inizio a eventi culminanti nell’impatto con la cometa già vista l’anno scorso, si è verificata un’esplosione che ha creato un buco nero vero e proprio: il corpo celeste ha iniziato a inghiottire piano piano l’intera mappa, compresi personaggi e menu di gioco. Gli utenti erano impotenti di fronte all’evento e via via il fenomeno è divenuto virale in rete: ciò ha portato a circa 4,3 milioni di utenti connessi su Twitch per seguire quanto stesse accadendo, anche perché molti erano preoccupati che la software house avesse deciso di chiudere definitivamente i server del titolo. Una decisione razionalmente difficile da comprendere, tuttavia, visto che lo sparatutto online viene giocato da milioni di utenti in tutto il mondo.

RIP Fortnite: Battle Royale FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019

Alcuni giocatori si sono poi lamentati di una serie di malfunzionamenti dello store digitale di Epic: alcuni non riuscirebbero infatti ad avviare i giochi presenti nel negozio, supponendo che la causa sia stata proprio il “blackout” del titolo di punta. Al momento il buco nero di Fortnite è ancora in piena attività, mentre gli sviluppatori stanno probabilmente lavorando a un gigantesco aggiornamento. Il battle royale di Epic è un vero e proprio fenomeno mondiale, nonché importante gioco eSport: basti pensare che nel mese di luglio la Fortnite World Cup si è conclusa e ha visto il 16enne Kyle Giersdord vincere 3 milioni di dollari.