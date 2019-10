Surface Book 2, torna disponibile Windows 10 1903

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che dispongono di un Surface Book 2 con GPU NVIDIA. Alcuni mesi fa, Microsoft aveva bloccato l’aggiornamento a Windows 10 May 2019 Update (Windows 10 1903) a causa di alcuni problemi di compatibilità con i driver della scheda grafica dedicata e di problemi con il throttling della CPU. Nello specifico, la criticità riguardava i possessori dei modelli con la GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 che a random smetteva di funzionare, causando problemi nelle prestazioni grafiche.

Finalmente, il gigante del software ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i suoi Surface Book 2 che va a risolvere questi problemi. Questo nuovo update è disponibile attraverso il consueto canale di Windows Update per tutti coloro che dispongono di questi dispositivi e hanno installato Windows 10 April 2018 Update o versioni successive. Una volta installato l’aggiornamento, i problemi con la GPU e con il throttling della CPU dovrebbero essere risolti definitivamente ed il sistema operativo dovrebbe offrire finalmente la possibilità di effettuare l’aggiornamento a Windows 10 May 2019 Update.

Ci è voluto un po’ di tempo ma finalmente Microsoft ha risolto alcune importanti criticità che impedivano ad uno dei suoi prodotti di punta di poter ricevere l’ultimo aggiornamento funzionale di Windows 10. Il suggerimento per i possessori di questi computer è quello di provvedere quanto prima all’installazione del nuovo firmware.

Di seguito il completo change log dell’aggiornamento.

Surface – System – 1.75.139.0 – Surface Base 2 Firmware Update – Firmware 1.75.139.0 improves battery stability.

Surface – Firmware – 182.1004.139.0 – Surface System Aggregator – Firmware – 182.1004.139.0 resolves an issue where the CPU will throttle down to .4GHz, and improves battery stability.

Surface – Firmware – 389.2837.768.0 – Surface UEFI – Firmware – 389.2837.768.0 resolves an issue where the display adapter disappears from Device Manager.