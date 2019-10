Motorola Moto G8 Plus, annuncio il 24 ottobre?

Luca Colantuoni,

L’attuale serie Moto G7 è stata annunciata al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Secondo il noto leaker Roland Quandt, Motorola annuncerà il nuovo Moto G8 Plus durante un evento organizzato in Brasile per il 24 ottobre. Non è chiaro però se verranno presentati altri modelli della serie.

Il design del Moto G8 Plus sembra identico a quello del Moto G7 Plus. In realtà, osservando meglio le immagini, si possono notare importanti differenze. Il notch a goccia è più piccolo e nella cornice inferiore non c’è più il logo Motorola. La novità più evidente è sul retro. Il produttore statunitense ha abbandonato il famoso modulo fotografico di forma circolare e scelto un layout più tradizionale con tre fotocamere posizionate in verticale nell’angolo superiore sinistro. Quella principale ha un sensore da 48 megapixel, mentre la secondaria ha un sensore da 16 megapixel con obiettivo grandangolare che può funzionare come “action cam“.

C’è infine un sensore da 5 megapixel che viene sfruttato per rilevare la profondità. Gli altri due elementi circolari sono l’autofocus laser e il flash dual LED. Lo schermo ha una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel). La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere il processore octa core Snapdragon 665, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 25 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Le immagini confermano la presenza del jack audio da 3,5 millimetri, della porta USB Type-C e del lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo Motorola). La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie. Almeno due i colori: nero e blu. Per avere la conferma ufficiale non resta che attendere l’evento della prossima settimana. In quell’occasione verranno comunicati anche disponibilità e prezzi.