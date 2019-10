Windows Phone 8.1: ultimo atto il 16 dicembre

Filippo Vendrame,

L’ultima pagina di Windows Phone 8.1 sta per essere scritta. Come noto, Microsoft aveva ufficialmente smesso di fornire aggiornamenti a Windows Phone 8.1 nel 2017. Adesso, all’interno di un documento presente in una pagina di supporto del suo sito, la casa di Redmond ha annunciato che chiuderà il Windows Phone Store per gli smartphone che ancora eseguono Windows Phone 8.1 il prossimo 16 di dicembre.

Di conseguenza, gli utenti non saranno più in grado di scaricare le app dallo store. Ovviamente, le app già scaricate continueranno a funzionare ma gli utenti non potranno più ricevere eventuali aggiornamenti o riscaricarle in caso di problemi. Mancando gli aggiornamenti, significa pure che le app, nel tempo, potrebbero presentare eventuali problemi di funzionamento.

Con questa decisione, Microsoft sostanzialmente manda definitivamente in pensione Windows Phone 8.1. Fortunatamente sono ancora pochissimi gli utenti che ancora utilizzano smartphone con questo vecchio sistema operativo mobile. Questo significa che la decisione impatterà su pochissime persone.

Un modo per aggirare il problema per chi ancora utilizza questi vecchi smartphone c’è ed è quello di effettuare l’upgrade a Windows 10 Mobile, a patto che il proprio device supporti l’aggiornamento.

Gli smartphone compatibili con l’upgrade sono i seguenti:

Microsoft Neve 430

Microsoft Neve 435

Microsoft Neve 532

Microsoft Neve 535

Microsoft Neve 540

Lumia 635 (variante con 1 GB di RAM)

Lumia 636

Lumia 638

Microsoft Neve 640

Microsoft Neve 640 XL

Lumia 730

Lumia 735

Lumia 830

Lumia 929

Nokia Icona Lumia

Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 1520

Se il propio smartphone Windows Phone 8.1 non compare in questa lista, l’unica cosa da fare sarà quella di iniziare a pensare di sostituirlo con un modello più recente.