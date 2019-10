Fastweb: banda larga negli hotel in Valle d’Aosta

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli albergatori della Valle d’Aosta. Fastweb ha sottoscritto un accordo con Adava, l’Associazione degli Albergatori e delle Imprese turistiche della Valle d’Aosta, volto ad accelerare la diffusione della banda ultralarga nelle strutture alberghiere della Valle d’Aosta. Nello specifico, l’accordo prevede che le infrastrutture di rete saranno in grado di abilitare connessioni ultraveloci con velocità di trasmissione fino a 100 Mbps al secondo, sia in download che in upload.

L’accordo parte dall’avvio dei progetti pilota presso le località di Champoluc e Cogne in cui sono attualmente in corso le attivazioni e i lavori per la posa della rete in fibra ottica in ogni singolo edificio di due primi gruppi di alberghi. Oltre a questi due soggetti, il progetto ha visto la partecipazione delle amministrazioni comunali, di Inva per l’uso dell’infrastruttura in fibra ottica regionale e la messa a disposizione e locazione agli operatori nonché dello Sportello Unico degli Enti locali (SUEL). Grazie a questa iniziativa, le strutture alberghiere potranno contare su connettività a banda ultralarga che permetteranno di offrire anche nuovi e migliori servizi ai clienti.

Inoltre, con la progressiva implementazione delle infrastrutture di rete anche in altre località del territorio, l’accordo prevede anche iniziative comuni per la diffusione del digitale all’interno del sistema ricettivo alberghiero a beneficio dei clienti e della comunità grazie all’implementazione di servizi di ultima generazione basati sul cloud computing per le gestione e conservazione dei dati, servizi di sicurezza avanzata per la protezione dei dati personali, e servizi in grado di abilitare il cosiddetto Internet delle cose che consentirà di mettere comunicazione tra di loro gli oggetti.