Candido Romano,

Xiaomi No IVA Week è l’iniziativa del produttore cinese sul sito Mi.com che offre diversi sconti su vari prodotti con lo scorporo dell’IVA, tra cui ci sono tanti smartphone. Le offerte sono partite il 21 ottobre e termineranno alle 23:59 del 27 ottobre. Per partecipare bisogna iscriversi con un Mi Account e le offerte sono riservate a tutti i cittadini residenti in Italia, San Marino o Città del Vaticano, ma maggiorenni.

Ogni prodotto che aderisce alla promozione è disponibile con una quantità limitata, quindi l’offerta finirà quando termineranno le scorte. Non bisogna inserire nessun codice o coupon per avere lo sconto, che viene applicato automaticamente.

Xiaomi Mi 9 (6-128 GB) a 434,34 euro

Xiaomi Mi 9 (6-64 GB) a 368,77 euro

Xiaomi A3 (4-64 GB) a 180,25 euro

Xiaomi Mi A2 (4-32 GB) a 122,87 euro

Xiaomi Mi A2 (4-64 GB) a 139,26 euro

Xiaomi Mi MIX 3 (6-128 GB) a 327,79 euro

Xiaomi Mi MIX 3 5G (6-128 GB) a 573,69 euro

Xiaomi Mi 8 Lite (4-64 GB) a 139,26 euro

Xiaomi Mi 9T (6-128 GB) a 327,79 euro

Redmi 7 (2-16 GB) a 114,67 euro

Redmi 7 (3-32 GB) a 139,26 euro

Redmi 7 (3-64 GB) a 155,66 euro

Redmi Note 7 (3-32 GB) a 147,46 euro

Redmi Note 7 (4-64 GB) a 163,85 euro

Redmi Note 7 (4-128 GB) a 204,84 euro

Si ricorda che tutti gli ordini superiori ai 69 euro godono della spedizione gratuita sul sito Mi.com, quindi praticamente tutti gli smartphone aderiscono alla promozione, ma c’è anche il purificatore d’aria, luci smart e telecamera di sicurezza in sconto. Non è comunque finita qui, perché è possibile godere di ulteriori cinque euro di extra sconto. Per ottenerlo, almeno per i nuovi clienti, basta scaricare l’app Mi Store su iOS o Play Store. A quel punto basterà fare l’ordine direttamente dall’app e i nuovi clienti potranno richiedere un coupon da applicare, valido fino a 30 giorni dalla richiesta. Una occasione ultteriore di risparmio, per offerte molto interessanti.