Xbox Scarlett supporterà ogni controller Xbox One

Matteo Tontini,

Xbox Scarlett è la risposta di Microsoft a PlayStation 5 e, proprio come la piattaforma Sony, darà sfoggio di incredibili potenzialità che i giocatori potranno sperimentare nel 2020. Ora emergono nuovi interessanti dettagli sulla console: secondo quanto dichiarato dal product/marketing manager James Shields su Twitter, il sistema di nuova generazione sarà compatibile con tutti i controller Xbox One.

Il dirigente specifica infatti che anche la versione Elite potrà essere utilizzata per giocare con Xbox Scarlett. Un utente avrebbe sollevato la questione sul social network dell’uccellino e Shields ha provveduto a confermare le sue certezze.

Parris: Mi è stato chiesto molte volte e, sì, l’Xbox Elite v2 funzionerà anche con Scarlett nel 2020. Sono abbastanza sicuro che tutti i controller Xbox One saranno compatibili con la prossima console (almeno con le versioni bluetooth) Shields: Sì – tutti i controller di Xbox One!

Yep – all Xbox One controllers! — James Shields 🎃 (@shieldsjames) October 17, 2019

Il nuovo sistema di gioco di Microsoft, d’altronde, sarà retrocompatibile con tutti i giochi delle ludoteche Xbox, quindi anche supportare i controller della console precedente ha più che mai senso. Xbox Scarlett sarà distribuita, come PlayStation 5, nel periodo natalizio del 2020 e i fan si aspettano molto dalla piattaforma, soprattutto in termini di potenza: secondo un rumor dello scorso settembre, proprio come il prossimo gioiellino di Sony potrebbe essere sempre connessa a internet ma, a quanto pare, garantirà una maggiore fluidità e stabilità durante i giochi. In sostanza, la macchina mirerà a garantire una bassa latenza e una velocità di frame elevata, aspetti che hanno creato più di qualche difficoltà all’attuale generazione. In questo modo, il sistema non dovrebbe solo contare su titoli belli a vedersi, ma permetterebbe anche agli utenti di godersi meglio tali titoli.