OPPO ed Ericsson lanciano il 5G Joint Lab

Filippo Vendrame,

OPPO ha annunciato il lancio di un “5G Joint Laboratory” in collaborazione con Ericsson. L’obiettivo delle due aziende è quello di intensificare la collaborazione nell’area del 5G. Entrando nel dettaglio di questo innovativo progetto, OPPO ed Ericsson collaboreranno condividendo tra di loro le tecnologie 5G per ottimizzare i prodotti 5G e le prestazioni di rete per accelerare l’implementazione su larga scala del 5G in tutto il mondo.

Le due società hanno lavorato a stretto contatto per contribuire all’evoluzione delle tecnologie 5G e hanno anche firmato un accordo di licenza di brevetto globale, gettando solide basi per la loro continua e approfondita collaborazione nell’era del 5G. Già a partire dallo scorso terzo trimestre del 2018, le due società partner hanno condotto dei test congiunti sul 5G sul telefono 5G di OPPO e sull’infrastruttura 5G di Ericsson con operatori locali in Svezia, Germania e Cina per accelerare la disponibilità commerciale dei prodotti 5G. Durante l’appuntamento dello scorso Mobile World Congress 2019 OPPO ed Ericsson hanno anche collaborato per mostrare ai partecipanti gli scenari di cloud-gaming possibili per gli smartphone 5G.

Nel maggio 2019, OPPO ha lanciato il suo innovativo modello Reno 5G in Svizzera, rendendolo il primo telefono 5G disponibile in commercio in Europa, oggi disponibile anche in Italia.

Andy Wu, Vicepresidente di OPPO e Presidente del Software Engineering, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di inaugurare il nostro laboratorio 5G con Ericsson. L’iniziativa beneficia delle competenze di Ericsson nelle tecnologie di rete e nell’infrastruttura 5G e nei suoi canali globali, unendole all’esperienza e competenza di OPPO nello sviluppo di standard 5G, tecnologie, prodotti e scenari applicativi. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide e le opportunità future nell’era del 5G al fine di fornire migliori prodotti ed esperienze 5G ai consumatori di tutto il mondo.

Luca Orsini, Vicepresidente e Responsabile delle reti per l’area di mercato nel Nord-est asiatico di Ericsson, ha aggiunto:

Questa partnership è di grande importanza strategica sia per Ericsson che per OPPO. Contribuirà a diversificare l’ecosistema 5G e trarrà beneficio dall’agilità di entrambe le società nel creare nuovi utilizzi per il cliente.