Amazon si prepara al Black Friday

Filippo Vendrame,

Amazon inizia a scaldare i motori in vista degli appuntamenti del Black Friday e del Cyber Monday. Appuntamenti in cui il colosso dell’ecommerce offrirà moltissimi sconti per aiutare i suoi clienti a risparmiare. Nello specifico, Amazon metterà a disposizione dei clienti in Italia decine di migliaia di grandi offerte dalle categorie più popolari, con nuove occasioni ogni giorno, insieme a consegne rapide, proposte esclusive per l’intrattenimento e altro ancora.

Lo schema delle offerte sarà sempre il medesimo. I clienti avranno ogni giorno accesso alle “Offerte del Giorno”, alle “Offerte Lampo”, prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato, e i clienti Prime potranno accedere alle “Offerte Lampo” con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri. Queste giornate di sconto saranno un’opportunità non solo per i clienti ma anche per le migliaia di piccole e medie imprese e artigiani che ogni giorno vendono i loro prodotti attraverso il Marketplace di Amazon.

Gli acquisti saranno recapitati rapidamente grazie alle diverse opzioni di consegna offerte da Amazon. Tutti i clienti Amazon possono beneficiare della consegna gratuita su milioni di prodotti spediti da Amazon per acquisti pari o superiori a 29 euro. I clienti iscritti al programma Amazon Prime, sui i prodotti venduti e spediti da Amazon potranno approfittare del servizio di consegna rapida in un giorno.

I clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano, Roma e Torino avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l’app Prime Now o sul sito www.primenow.it beneficiando di consegne in finestre di 2 ore, dalle 8 del mattino a mezzanotte. Saranno centinaia le offerte disponibili anche su Prime Now.

Inoltre i clienti Prime di queste tre città potranno anche usufruire del servizio Consegna Oggi, che consente di ricevere gli ordini in giornata, tra le 18.30 e le 21.30, con un ordine minimo di 29 euro, senza costi aggiuntivi, su decine di migliaia di prodotti.

Per il periodo natalizio, Amazon in Italia aumenta il numero dei giorni disponibili per restituire i prodotti. Per gli articoli spediti nel periodo compreso tra l’1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Le politiche di reso consuete, che consentono il reso entro 30 giorni dalla consegna dell’articolo, saranno nuovamente applicate agli ordini spediti dopo il 31 dicembre 2019.

Torna per il secondo anno l’evento esperienziale di Amazon. Anche quest’anno l’Amazon Xmas San Babila celebra le offerte di Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Durante i cinque giorni di apertura (27 novembre – 1 dicembre), lo showroom innovativo di Milano sarà il luogo in cui scoprire le migliori offerte, ma anche le migliori opportunità di intrattenimento e innovazione.

Il Black Friday 2019 si terrà il 29 novembre.