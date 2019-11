Microsoft svela il nuovo logo di Skype

Filippo Vendrame,

E dopo aver svelato il nuovo logo del nuovo browser Edge, Microsoft ha tolto i veli sul nuovo logo di Skype. Il nuovo logo, in realtà, non è molto diverso da quello vecchio. La differenza maggiore è nel colore, meno “intenso” di quello vecchio. Logo che è stato disegnato rispettando i dettami del Fluent design. Questo cambiamento fa parte di un progetto più ampio del refresh del design dei loghi dei servizi che girano attorno ad Office 365. I loghi di app come Word, Excel e Powerpoint, per esempio, sono già stati rinnovativi da un po’ di tempo.

Nuovo design ma nessun cambiamento strutturale. La “vision” di Skype rimane sempre la medesima. Si tratta, dunque, di un restyling più formale che di sostanza. Il nuovo logo sta già facendo la sua apparizione sulle ultime versioni del client di comunicazione del gigante del software, almeno su Windows 10. Aggiornando il programma, il nuovo design del logo farà la sua comparsa.

Rimane ovviamente immutato l’impegno di Microsoft nel migliorare questo applicativo. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, la società ha lavorato molto duramente per ampliare le funzionalità di questo client di comunicazione e per ottimizzare sensibilmente quelle già presenti. Il tutto con l’aiuto dei feedback degli utenti, sempre più importanti per la strategia di Microsoft che punta a voler offrire loro non solo la migliorare esperienza d’uso ma anche tutto quanto richiedono.