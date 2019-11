Microsoft HoloLens 2, al via le spedizioni

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente dato il via alle spedizioni di HoloLens 2, la seconda generazione del suo visore per la Mixed Reality presentato durante lo scorso appuntamento del Mobile World Congress. Il costo di questo prodotto, si ricorda, è di 3500 dollari. I primi Paesi in cui il visore inizierà ad essere disponibile sono: Australia, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Niente Italia, per il momento.

Come noto, HoloLens 2 non è solamente un’evoluzione del primo HoloLens in quanto Microsoft ha riprogettato completamente il visore per migliorarlo a 360 gradi per offrire un’esperienza d’uso ancora più completa. Oltre ad aver ottimizzato il comfort per consentire lunghe ore di utilizzo senza problemi, il nuovo HoloLens 2 è anche un importante passo in avanti dal punto di vista tecnico.

Per esempio, è stato raddoppiato il campo visivo. Inoltre, il visore adotta il più performante SoC Qualcomm Snapdragon 850 ed un coprocessore HPU per la parte olografica.

Insomma, miglioramenti a 360 gradi che mettono in evidenza un livello di sviluppo molto avanzato per questo settore. Ovviamente, HoloLens 2, come il primo modello, non è un prodotto consumer ma un dispositivo pensato per sviluppatori e le aziende che intendo abbracciare questa tecnologia per le loro attività.

Con l’arrivo di HoloLens 2, il primo HoloLens non sarà messo nel dimenticatoio. Microsoft fa sapere che sarà ancora supportato ma alcuni sviluppatori potrebbero iniziare a creare app espressamente pensate per sfruttare le nuove caratteristiche di HoloLens 2. Questo significa che con il tempo, l’attenzione sarà maggiormente rivolta al nuovo visore.