Hearst e Microsoft per ampliare Microsoft News

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare per ampliare Microsoft News. Proprio al riguardo, la casa di Redmond ha annunciato un accordo con Hearst il cui obiettivo è quello di incrementare e differenziare l’offerta di contenuti editoriali luxury, moda, beauty, lifestyle e passioni sulla piattaforma Microsoft News. Grazie a questa partnership, infatti, una selezione degli articoli di Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Esquire, Elle Decor e Marie Claire Maison è infatti disponibile dal mese di ottobre per gli utenti dei servizi forniti da Microsoft, arricchendo l’offerta della piattaforma grazie all’ampia gamma di argomenti trattati, all’expertise e al respiro internazionale delle testate del Gruppo.

Entrando nello specifico, l’accordo tra Microsoft e Hearst prevede la pubblicazione di oltre 50 pezzi al giorno, una cifra destinata a crescere e che sarà presto arricchita anche da una selezione di fotogallery e videoclip. Da parte di Hearst, la decisione rientra nella più ampia strategia di distribuzione dei contenuti anche al di fuori delle proprie property. Un network che nell’ultimo anno ha visto una crescita di traffico del 97% di sessioni e del 59% di browser unici.

Attiva dall’inizio del mese di ottobre, la collaborazione sta già dando primi positivi risultati sia in termini di visualizzazioni degli articoli, sia di reach in termini di audience.

Microsoft News, si ricorda, dispone di quasi mezzo miliardo di utenti mensili. La piattaforma presenta contenuti provenienti da oltre 4.500 partner in 140 paesi diversi e in 28 differenti lingue, offrendo breaking news, approfondimenti e analisi dagli editori più famosi e attendibili. Microsoft News è accessibile sia via Web che attraverso un’app per dispositivi iOS ed Android.