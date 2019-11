Microsoft rilascia Windows 10 November 2019 Update

Filippo Vendrame,

Microsoft ha avviato il rilascio di Windows 10 November 2019 Update. Il secondo importante aggiornamento di Windows 10 del 2019 è finalmente disponibile. In realtà, questo update non ha più l’importanza attribuita inizialmente. Come è emerso nel corso dei mesi passati, la casa di Redmond lo ha retrocesso ad una sorta di “Service Pack” vecchia maniera. La lista delle novità, infatti, è veramente molto scarna. Windows 10 November 2019 Update deve quindi essere visto piuttosto come un importante aggiornamento di manutenzione pensato per ottimizzare l’esperienza d’uso del sistema operativo.

Windows 10 November 2019 Update: installazione

Installare questo aggiornamento è molto semplice ed il processo si effettua, come sempre, attraverso Windows Update. Tutti coloro interessati ad installare l’ultima versione di Windows 10 dovranno solamente andare su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e cliccare su “Controlla aggiornamenti”. Una volta visualizzato l’aggiornamento è possibile selezionare “Scarica e installa ora”.

Nel caso l’update non fosse visibile significa che il PC potrebbe avere dei problemi di compatibilità. Dopo aver scaricato l’aggiornamento, sarà necessario riavviare il dispositivo per completare il processo di installazione dell’aggiornamento.

Windows 10 November 2019 Update è generalmente disponibile per tutti. Trattandosi di una sorta di grande aggiornamento cumulativo non sarà distribuito a scaglioni come capita, invece, per i major update.

L’aggiornamento è “opzionale”, quindi saranno gli utenti a decidere se installarlo oppure no.