Microsoft: Patch Tuesday per Windows 7 e 8.1

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha distribuito il Patch Tuesday di novembre per Windows 7 e Windows 8.1 accanto a numerosi update per tutte le versioni di Windows 10 ancora oggi supportate. Trattasi di aggiornamenti di manutenzione che vanno a risolvere bug e problemi di sicurezza. Niente nuove funzionalità, dunque. Come al solito, la casa di Redmond ha reso disponibili due update: uno cumulativo ed uno incentrato solamente sulla sicurezza.

Per gli utenti di Windows 8.1 e Window Server 2012 R2 è disponibile la patch cumulativa KB4525243. L’aggiornamento solo di sicurezza è identificato dal codice KB4525250. Il change log non è lunghissimo ma la casa di Redmond è andata a risolvere diversi problemi, soprattutto lato sicurezza, in diverse aree del suo sistema operativo.

Per i computer che eseguono ancora Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft ha distribuito la patch cumulativa KB4525235. L’aggiornamento solamente dedicato alla sicurezza, invece, è identificato dal codice KB4525233. Change log non particolarmente lungo e molto simile a quello precedente con diversi interventi per migliorare la sicurezza in alcune aree del sistema operativo.

Gli aggiornamenti cumulativi possono essere scaricati automaticamente attraverso lo strumento di Windows Update. Gli update di sola sicurezza, invece, devono essere scaricati manualmente dal sito di Microsoft. Vista l’importanza di queste patch, il suggerimento è quello di andarle ad installare quanto prima.

Al termine dell’installazione il PC chiederà di riavviarsi per rendere effettive le modifiche apportate. I più curiosi possono studiare i completi change log degli aggiornamenti direttamente all’interno del sito ufficiale di Microsoft.

Le patch sono già in distribuzione anche in Italia.