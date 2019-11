AVM annuncia i FRITZ!Repeater 1200 e 600

Luca Colantuoni,

Circa sei mesi fa era stato annunciato il top di gamma FRITZ!Repeater 3000 con tre unità radio e frequenza aggiuntiva di 5 GHz. AVM ha ora introdotto due modelli più economici: FRITZ!Repeater 1200 e FRITZ!Repeater 600. Entrambi permettono di estendere la portata della rete WiFi Mesh.

Il FRITZ!Repeater 1200 supporta le bande di frequenza a 2,4 e 5 GHz (WiFi 802.11b/g/n/ac), quindi può raggiungere i 1.266 Mbps con due antenne per ogni banda. Grazie alla selezione intelligente della banda (Cross Band Repeating), il ripetitore sceglie sempre il percorso più efficiente fra il router wireless e i dispositivi della casa. Il dispositivo funziona al meglio in abbinamento ai famosi FRITZ!Box, ma è compatibile con tutti i router in commercio. La porta Gigabit LAN permette anche la connessione via cavo per una maggiore flessibilità di utilizzo.

Il FRITZ!Repeater 600 è più compatto e supporta solo la banda di frequenza a 2,4 GHz (WiFi 802.11b/g/n), quindi può raggiungere i 600 Mbps. Mancano inoltre il Cross Band Repeating e la porta Gigabit LAN. I due dispositivi wireless rilevano automaticamente le impostazioni della rete WiFi Mesh, quando sono collegati ad un FRITZ!Box. Il nome (SSID) e la password della rete esistente veongono rilevati con ogni router wireless tramite la tecnologia WPS.

Il sistema operativo è ovviamente FRITZ!OS 7.10, lo stesso dei FRITZ!Box. Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti. I nuovi FRITZ!Repeater 600 e FRITZ!Repeater 1200 sono disponibili rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 49,99 e 69,99 euro. I ripetitori possono essere acquistati in tutti i negozi specializzati.