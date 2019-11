Monclick lancia il Black Friday

Filippo Vendrame,

Monclick lancia in anticipo il suo Black Friday con la promozione “Fra-I-Dei” che giunge al secondo anno. Trattasi di una speciale rivisitazione della classica promozione del venerdì nero dello shopping. Approfittare di questa iniziativa è davvero molto semplice. Da oggi e fino al 2 dicembre, abbracciando quindi anche il Cyber Monday, su Monclick.it saranno condivise ogni giorno imperdibili offerte tecnologiche legate al mondo degli dei.

Visto il grande successo dell’iniziativa dello scorso anno, Monclick ha dato una nuova veste alla campagna promozionale del Black Friday: protagoniste di quest’anno saranno le divinità nordiche. Ad aprire le danze oggi Thor, Dio del tuono, dei temporali e del fulmine che svela i primi prodotti in sconto. Ogni giorno, una divinità nordica porterà in dote un set di promozioni e forti sconti su tantissimi prodotti come smartphone, televisori, grandi e piccoli elettrodomestici, notebook, monitor e stampanti e moltissimo altro ancora.

Ovviamente, nella giornata del 29 novembre, cioè nella ricorrenza del Black Friday, saranno proposte le offerte più interessanti. Sarà Odino, Padre dei Vichinghi, Dio della guerra, della sapienza, della poesia e delle rune, a svelarle.

La pagina promozionale “Fra-I-Dei” si aggiornerà nuovamente lunedì 2 dicembre per accogliere gli sconti dedicati al Cyber Monday, il lunedì più tecnologico dell’anno. Maggiori dettagli sulla promozione, direttamente sulla pagina ufficiale di Monclick.

Massimo Visone Sales & Marketing Director di Monclick, così commenta questa promozione:

Anche quest’anno, visto il grande successo dell’anno scorso, abbiamo deciso di abbinare il nostro Black Friday ad un concetto di storytelling con la seconda stagione di Fra-I-Dei, come se fosse una serie televisiva. La fine di novembre è ormai il periodo dell’anno in cui tutti si aspettano forti sconti, ma noi non vogliamo legarci al solo aspetto promozionale della campagna, conferendo molta importanza anche al suo aspetto creativo.