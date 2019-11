MediaWorld: volantino “Il computer dei tuoi sogni”

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato un particolare volantino tutto dedicato al mondo dei computer con prodotti in forte sconto. Questo volantinato sarà valido sino al prossimo 24 novembre e visti gli sconti può essere visto come un piccolo anticipo delle offerte del Black Friday che la catena di elettronica sicuramente lancerà prossimamente.

Per chi sta cercando un novo notebook, dunque, MediaWorld propone, per esempio, il nuovo Surface Laptop 3 in versione con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1199 euro. In alternativa, il Surface Go con 4 GB di RAM e 64 GB di SSD è venduto a 379 euro. Se l’obiettivo è un notebook tradizionale, la catena di elettronica propone il modello HP 14s-dq0022nl con processore Intel di ottava generazione al prezzo di 399 euro.

Se l’obiettivo è un computer fisso, anche all-in-one, MediaWorld propone il Lenovo AIO 520-24IKU con CPU Intel Core i3 a 499 euro, oppure il desktop HP Pavilion 595-p0038nl con processore Intel Core i5 a 649 euro.

Insomma, tante proposte a prezzi decisamente molto accattivanti. Ovviamente in sconto anche periferiche come monitor, dischi fissi esterni ed altro ancora.

Un volantino molto particolare ma tutto da sfogliare per non perdere alcuna possibilità di risparmio. Queste offerte sono valida sia online che nei punti vendita MediaWorld. Le spese sopra i 199 euro possono essere pagate a rate, con tasso zero. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della catena di elettronica.