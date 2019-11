Windows 10 20H1 build 19028 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft continua con il lavoro di sviluppo di Windows 10 20H1, il prossimo grande step funzionale di Windows 10. La casa di Redmond ha distribuito agli Insider del Fast Ring, nella serata di ieri, la nuova build 19028. La novità è che non ci sono novità. Il change log mette in evidenza solamente un lista di correttivi e di ottimizzazioni. La mancanza di novità non deve stupire. Come è emerso nel corso delle passate settimane, la casa di Redmond ha deciso di modificare i cicli di sviluppo del suo sistema operativo per avvicinarli ancora di più a quelli di Azure.

Questo significa che una versione RTM di Windows 10 20H1 arriverà già nel corso del mese di dicembre. Si è appreso, inoltre, che lo sviluppo a livello di funzionalità è stato concluso già in estate. Microsoft, dunque, non implementerà ulteriori grosse novità anche se qualche piccola nuova funzionalità di contorno potrà essere sempre introdotta. Avendo chiuso la fase di implementazione delle maggiori novità, dunque, il gigante del software si sta adesso concentrando sulla risoluzione dei problemi.

Ecco perchè tutte le ultime build di sviluppo rilasciate, compresa questa, presentano per lo più solamente correttivi. Con l’arrivo della versione RTM per la fine dell’anno, è possibile che Window 10 20H1 possa debuttare anche prima del previsto.

Notizie in tal senso non ce ne sono. Possibile anche che Microsoft voglia comunque riservarsi alcuni mesi di test ulteriori per affinare l’aggiornamento, eliminando ogni possibile piccolo problema per garantire ai suoi utenti la migliore esperienza d’uso possibile. Se ne saprà di più sicuramente nel corso delle prossime settimane.

Per quanto riguarda questa build, permangono ancora alcuni problemi noti. Dunque, il suggerimento è quello di sperimentarla solamente all’interno di macchine adibite ai test.