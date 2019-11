Xiaomi lancia il suo Black Friday

Filippo Vendrame,

Anche Xiaomi festeggia il Black Friday lanciando un periodo di forti sconti all’interno del suo Mi Store. Trattasi di un’opportunità molto ghiotta per portarsi a casa un nuovo smartphone o un qualche nuovo gadget tech ad un prezzo decisamente molto interessante. E visto il periodo dell’anno, può essere un’occasione interessante per anticipare pure qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Il periodo delle offerte del Black Friday di Xiaomi sarà particolarmente lungo. Sin da subito e ogni giorno, sarà proposto un nuovo prodotto in sconto. Per esempio, oggi 20 novembre il Mi Store propone lo smartphone Redmi Note 7 (3GB + 32 GB) con 40 euro di sconto. Offerta valevole solamente per 24 ore. Le promozioni più interessanti scatteranno tra alcuni giorni. Dal 22 novembre al 24 novembre il Mi Store lancerà le “Offerte esclusive“. Non ci sono dettagli ma è lecito attendersi sconti davvero molto ghiotti.

Successivamente, dal 25 al 27 novembre il Mi Store proporrà la promozione “L’offerta più bassa vince“. Gli sconti migliori, invece, arriveranno dal 28 novembre al primo dicembre con la “Maxi promo per il Black Friday“.

Tanti appuntamenti da segnarsi per non perdere alcuna opportunità di risparmiare cifre interessanti. Va evidenziato che i nuovi clienti otterranno anche 5 euro di sconto extra negli ordini sull’app Mi Store. Inoltre, tutti gli acquisti permettono di accumulare Mi Point. Ogni euro speso da diritto ad un Mi Point. Raggiunta la soglia di 1000 punti sarà possibile ricevere uno sconto di 30 euro su di un successivo acquisto.

Maggiori informazioni sulla promozione del Black Friday direttamente sul sito del Mi Store.