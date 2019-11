Filippo Vendrame,

Eni lancia la call “Digital HR Innovare per crescere” con Cariplo Factory. Coinvolgere le persone in un percorso di conoscenza e crescita, alimentare la qualità delle relazioni tra le persone e tra le persone e l’azienda, individuare strumenti innovativi per la loro gestione e la formazione continua. Questi sono i principali elementi su cui l’azienda italiana ha deciso di lanciare questa call in collaborazione con l’hub di innovazione che dal 2016 accompagna la crescita di talenti, innovatori e startup italiane a elevato potenziale.

L’obiettivo di questa nuova iniziativa è quello di selezionare idee innovative su tre aree di interesse per Eni, che riguardano il processo di engagement e feedback, le soluzioni digitali per la gestione delle relazioni e il settore della formazione continua. Da sempre Eni si è contraddistinta per il suo DNA innovativo e, adesso, l’azienda italiana ha deciso di di essere tra le prime a lanciare un progetto di open innovation nel campo delle risorse umane.

Tre sono le aree di interesse del progetto: “ENGAGE YOURSELF, GIVE AND RECEIVE FEEDBACK“, “LET THE OTHERS KNOW MORE ABOUT YOU” e “LEARNING and TRAINING“.

Per quanto riguarda la prima, a questo ambito fanno riferimento soluzioni digitali per innovare il processo di engagement e feedback in un’ottica di continuous process. Tali soluzioni supporteranno valutazioni e decisioni in ambito HR grazie alla misurazione e all’analisi della qualità delle relazioni interne, del network organizzativo e della vita professionale, e alla raccolta e analisi dei feedback su comportamenti e performance.

Relativamente alla seconda area di interesse del progetto, a questo ambito fanno riferimento soluzioni digitali volte al miglioramento delle relazioni tra persona e azienda e persona/persona attraverso la raccolta e una più efficace analisi e rappresentazione di informazioni relative a esperienze e competenze professionali e non, motivazioni e ambiti di interesse formativo e lavorativo. Lo scopo è quello di migliorare la relazione con altri colleghi e con l’azienda, anche per la promozione di percorsi di sviluppo professionale e personale.

Infine, per quanto concerne la terza area di interesse del progetto, trattasi di proposte di soluzioni digitali nel settore della formazione continua, volte ad ottimizzare e innovare i tradizionali processi di learning e training aziendali (es. soluzioni relative a “learning in the flow of work”, soluzioni di micro-learning per l’apprendimento continuo per supportare upskilling e reskilling delle persone, piattaforme di apprendimento e soluzioni digitali che sfruttano tecnologie innovative, come VR e AR, AI, Chatbot, voice/image recognition).

Per aderire alla call, “Digital HR: Innovare per crescere”, le startup hanno tempo fino al 21 dicembre 2019 e devono effettuare la richiesta online al sito enicallforstartuphrdigital. Dopo la fase preliminare di screening, le startup saranno coinvolte in un Selection Day che si svolgerà a Milano, in Cariplo Factory, il giorno 3 marzo 2020. Nel corso di questo evento Eni avrà l’occasione di valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e si riserverà la possibilità di attivare un percorso di collaborazione congiunta.