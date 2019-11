PayPal acquista Honey per 4 miliardi di dollari

Filippo Vendrame,

PayPal ha annunciato di aver acquisito Honey Science Corporation, una società che sviluppa una famosa estensione per il browser Chrome che trova ed applica i codici coupon per gli acquisti online. Il tutto automaticamente. Una soluzione che permette quindi di fare shopping online al miglior prezzo possibile. Inoltre, questa estensione permette di scoprire il momento migliore per acquistare un prodotto sui negozi online grazie a grafici sull’andamento dei prezzi ed avvisi sui prodotti preferiti. Estensione che supporta gli eshop negli Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito e India. Honey offre anche un programma di ricompense.

L’operazione di acquisizione è costata circa 4 miliardi di dollari, quasi tutti in contanti. Il comunicato stampa di PayPal non ha chiarito esattamente come Honey sarà integrato nei servizi di PayPal, ma in un’intervista con TechCrunch, John Kunze, SVP di PayPal, ha affermato che la società vuole integrare le funzionalità di Honey all’interno dei servizi di PayPal e Venmo. Secondo TechCrunch, dunque, i partner commerciali PayPal apparentemente saranno anche in grado di utilizzare Honey per offrire promozioni più mirate. Il marchio Honey non sarà modificato o eliminato, secondo PayPal, e la società manterrà comunque la sede a Los Angeles.

L’acquisizione, che è la più grande mai portata a termine da PayPal fino ad oggi, permetterà al gigante dei pagamenti di fare un passo in avanti in questo settore per diventare parte del processo di acquisto.

Un’operazione che quindi apre scenari molto interessanti per PayPal. Non rimane quindi che attendere per capire meglio come la società intenderà sfruttare al meglio questa nuova importante acquisizione.