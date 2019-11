FUJIFILM Black Friday: rimborso raddoppiato

Filippo Vendrame,

FUJIFILM ha deciso pure lei di proporre la sua promozione per il Black Friday attraverso l’iniziativa “black weeks cashback“. In buona sostanza, sarà possibile ottenere un rimborso raddoppiato per tre prodotti del sistema mirrorless Serie X, già in promozione nel winter cashback 2019. Dunque, il noto produttore di fotocamere arricchisce ancor di più con un’allettante particolarità la promozione winter cashback che è in pieno svolgimento e che si concluderà il 15 gennaio 2020.

Entrando ancora di più nei dettagli di questa iniziativa promozionale, da oggi 25 novembre e sino al 5 gennaio 2020 si avrà diritto a un doppio risparmio per l’acquisto di X-T3, X-T30, X-Pro2, solo corpo o nella combinazione kit inclusa nella promozione. Di seguito i dettagli esatti del risparmio.

160 euro iva inclusa per:

X-T30 solo corpo

X-T30 in kit con XF18-55mm

X-T30 in kit con XC15-45mm

X-T30 in kit con XF18-55mm + XF55-20mm

X-T30 in kit con XC15-45mm + XC50-230mm

200 euro iva inclusa per:

X-T3 solo corpo

X-T3 in kit con XF18-55mm

X-T3 in kit con XF16-80mm

X-T3 in kit con XF18-55mm + XF55-20mm

400 euro iva inclusa per:

X-PRO2 body

600 euro iva inclusa per:

X-Pro2 Graphite in kit con XF23mm F2

Questa promozione per il venerdì nero dello shopping è valida solo per il periodo riportato in precedenza, al termine del quale si ritorna alle condizioni del winter cashback. Possono beneficiare della promozione solo i prodotti nuovi, sono esclusi prodotti di seconda mano o rigenerati, distribuiti da FUJIFILM ITALIA e acquistati presso uno dei rivenditori autorizzati. Inoltre, sono esclusi gli obiettivi venduti come facente parte di un kit con una fotocamera. Le richieste di rimborso per i prodotti acquistati durante il periodo promozionale possono essere inviate immediatamente dopo la data di acquisto e non oltre il 15 febbraio 2020.