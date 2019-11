Serie TV consigliate Netflix: le 5 più viste

Matteo Tontini,

Quali sono le serie TV consigliate su Netflix? Una domanda a cui spesso è difficile trovare risposta, perché di show validi il colosso dello streaming ne è pieno. Dipende molto dal genere che si preferisce, il gusto personale è infatti sempre uno degli aspetti più determinanti. Tuttavia, ci sono serie TV più viste di altre e il celebre servizio ha condiviso i loro numeri con gli utenti.

Di seguito è dunque possibile dare un’occhiata alle 5 serie TV più viste su Netflix nel 2019, quelle che hanno tenuto gli abbonati incollati allo schermo. È bene precisare che una “visione” è considerata dal servizio solo se l’utente ha visto almeno il 70% del contenuto nelle prime quattro settimane dalla sua distribuzione. Val la pena quindi sottolineare che gli show riportati di seguito sono intesi solamente riguardo all’ultima stagione.

Sex Education – 40 milioni di spettatori

Al quinto posto si annovera il comedy drama con Asa Butterfield e Gillian Anderson che si incentra sul giovane Otis, studente delle scuole superiori un po’ impacciato che sfrutta le nozioni apprese da sua madre, sessuologa e scrittrice di professione, per dispensare consigli sul sesso ai compagni di scuola.

You – 40 milioni di spettatori

Al quarto posto (in realtà a pari merito con lo show precedente) la serie che tocca il tema dello stalking. Il protagonista di You è il proprietario di una libreria di New York che si innamora di una sua cliente e ne diventa ossessionato, rivelando lati più violenti e maniacali.

La casa di carta – 44 milioni di spettatori

Al terzo posto si piazza la serie TV che segue le vicende di una banda di criminali, guidata da uno scaltro e organizzato figuro denominato Il Professore, impegnata in un colpo alla Zecca di Stato spagnola nelle prime due parti e alla Banca di Spagna nella terza, uscita appunto nel 2019.

The Umbrella Academy – 45 milioni di spettatori

Al secondo posto la serie tratta dal fumetto omonimo di Gerard Way. Uno show sui supereroi diverso dai soliti, che racconta la storia di sette fratelli adottivi con dei poteri speciali, che formano una squadra per difendere il mondo dal crimine.

Stranger Things – 64 milioni di spettatori

Al primo posto la produzione, nata dalle menti dei fratelli Duffer, che omaggia la cultura pop anni ’80. Si tratta di una serie TV che mescola fantascienza e horror per raccontare la storia di un gruppo di amici impegnati a combattere creature provenienti da una dimensione parallela.