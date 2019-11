Torna SMConnect il 12 e il 13 dicembre a Bologna

Filippo Vendrame,

SMConnect, “Search Marketing Connect”, compie 14 anni e torna il 12 e 13 dicembre con l’evento di formazione realizzato da Search On Education, business unit di Search On Media Group. Questa nuova edizione dell’evento che si occupa di digital marketing che si svolgerà a Bologna presso il Centro Congressi del Parco FICO Eataly World prevede un programma estremamente ricco. Ci sarà, infatti, un programma formativo ancora più avanzato grazie al contributo di oltre 30 speaker tra i maggiori esperti del settore.

Tra conferme e novità, prosegue dunque il percorso in costante evoluzione di un evento, come il SMConnect, nato nel 2006 in qualità di primo evento italiano sulla SEO dalla più grande community italiana sul digitale, il Forumgt.

SMConnect: programma

L’evento disporrà di 4 nuove sale e di 5 diversi percorsi formativi.

Marketing Manager, SEO, SEA e Web Analytics Specialist, Programmatori e Content Manager potranno usufruire di un’offerta formativa altamente tecnica per approfondire i principali temi del settore, tra cui Voice Search, AI, Google Discover, Google Ads, PPC, Machine Learning, Web Analytics, CRO, Predictive Analytics.

Per questa quattordicesima edizione, l’evento presenta 4 nuove sale – E-Commerce, Deep Tech, Search Marketing e la Plenaria “Shaping the Future” – dove più di 32 sessioni formative permetteranno ai professionisti presenti di ampliare le proprie competenze e di aggiornarsi sulle principali novità del settore.

Molto ampia la panoramica degli argomenti che saranno affrontati durante gli interventi formativi e sul palco della Sala Plenaria: dalle analisi di e-commerce con Screaming Frog all’Intelligenza Artificiale, passando per il Machine Learning e da speech di visione sulle prospettive future del settore.

A disposizione dei professionisti e delle aziende presenti anche 5 percorsi formativi, strutturati per suggerire ai partecipanti quali interventi seguire per approfondire al meglio le proprie competenze tecniche su Web Analytics, SEO, PPC, Content Strategy e Google World.

La formazione sarà affidata a più di 30 speaker tra i più autorevoli esperti italiani e internazionali in ambito Search Marketing, tra cui Enrico Altavilla (SearchBrain), Filippo Trocca (3rdPLACE), Alessandro Martin (Pro Web Consulting), Marco Quadrella (Search On Media Group).

Accanto alla formazione, inoltre, il SMConnect presenterà inoltre numerose occasioni di networking all’interno dell’Area Espositiva, dove i partecipanti potranno incontrare e dialogare con brand e realtà del settore (B2B e B2C), per dar vita a nuove opportunità di business e di collaborazione.

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group, commenta:

Dalla sua prima edizione l’evento ha cambiato molte delle sue peculiarità, dal nome alla location: il SMConnect ha potuto beneficiare di un’evoluzione costante e virtuosa, sempre sorretta da alcuni punti fermi che, da ormai ben 14 anni, caratterizzano questo evento tecnico. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di sempre: comprendere, insieme alle aziende e ai professionisti che parteciperanno, tutte le rivoluzioni del presente e fornire loro gli strumenti per affrontare le sfide del futuro.