Cyber Monday 2019 da record per Amazon

Filippo Vendrame,

Amazon ha comunicato che il Cyber ​​Monday è stato ancora una volta la giornata di shopping di maggior successo nella storia dell’azienda, in base al numero di articoli ordinati a livello globale. Il gigante dell’ecommerce sottolinea che i clienti di tutto il mondo hanno fatto acquisti a livelli record scegliendo tra un’ampia selezione e ordinando centinaia di milioni di prodotti a livello globale nel periodo tra il Ringraziamento e il Cyber ​​Monday.

Tra i prodotti che sono stati più venduti a livello mondiale si segnalano l’Echo Dot e il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Amazon ha poi snocciolato pure alcune curiosità su questo periodo di forti sconti. Per esempio, i clienti di tutto il mondo hanno acquistato più giocattoli che mai durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday di quest’anno, messi insieme. Il Cyber ​​Monday è stata la giornata di shopping di maggior successo per Amazon Fashion in tutto il mondo, con più prodotti acquistati che in qualsiasi altro singolo giorno nella storia dell’azienda. I clienti Amazon in tutto il mondo hanno ordinato più di 25 milioni di dispositivi prodotti per la casa durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday messi insieme.

I clienti di tutto il mondo hanno acquistato oltre 4 milioni di prodotti di bellezza durante questo Cyber ​​Monday rispetto allo scorso anno. Le categorie più vendute in tutto il mondo includono Giocattoli, casa, moda, salute e cura della persona. I partner di vendita, principalmente piccole e medie imprese, hanno venduto più prodotti durante questo Cyber Monday che in qualsiasi altro periodo di 24 ore nella storia dell’azienda.

E durante il fine settimana delle offerte, i clienti hanno acquistato un numero record di dispositivi Amazon a livello globale. I clienti Amazon in tutto il mondo hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon rispetto allo stesso periodo dell’anno nel 2018, inclusi i dispositivi Echo, i dispositivi Fire TV, i dispositivi Kindle, e i tablet Fire. Inoltre, è stato un weekend di shopping natalizio da record per i dispositivi per la casa intelligente su Amazon a livello globale. I clienti hanno acquistato milioni di dispositivi per la domotica, tra cui iRobot Roomba 675 Robot, Furbo Dog Camera e Wemo Mini Smart Plug.

Per quanto riguarda, invece, il Black Friday, i clienti hanno risparmiato milioni di Euro sui regali di Natale e tanti altri prodotti da tutte le categorie. Il Black Friday è stata la giornata a più intenso traffico in termini di unità ordinate, con oltre 37 ordini al secondo in media. Le categorie più popolari su Amazon.it sono state Giocattoli con Giochi di società; Casa con lampadine intelligenti/Candele profumate/Stendibiancheria; Elettronica di consumo (Wireless) con Cellulari, cuffie bluetooth e Smart Watch e schede di memoria: Cura della casa (Cucina): aspirapolveri robot e aspirapolveri senza fili.

Tra i prodotti più ordinati su Amazon.it durante il giorno del Black Friday troviamo Amazon Echo Dot (3° generazione), Carta Igienica Scottonelle, Capsule di Caffè Borbone Respresso, lampada Juventus Club 3D, Spazzolino Elettrico Oral-B Crossaction, Lampadine LED Connesse Philips Lighting Hue White, Taboo gioco in scatola Hasbro Gaming, Ghd Gold Professional Styler Piastra professionale per capelli.

Il prodotto più venduto su Amazon Prime Now tra Milano e Roma è stato l’Acqua Sant’Anna Naturale. Tra i prodotti più ordinati durante la giornata di Cyber Monday, lunedì 2 dicembre, ci sono Cuffie Bluetooth HOMSCAM, Oral-B Smart 4 CrossAction Spazzolino Elettrico, capsule Caffè Borbone Respresso, FIFA 20 per PlayStation 4, Play-Doh La Pizzeria, Yankee Candle Candela Giara Grande Christmas Cookie.