Netflix migliorerà la tab “Continua a guardare”

Matteo Tontini,

Netflix tende sempre a fornire nuovi aggiornamenti, non solo per rimpolpare il proprio catalogo, ma anche per migliorare l’interfaccia. Ora, sembrerebbe intenzionata a migliorare la gestione dei contenuti nella sezione “Continua a guardare”, vale a dire quella che consente di riprendere la visione di un film o una serie TV da dove la si aveva interrotta.

Il colosso dello streaming pare abbia infatti cominciato a testare la possibilità di rimuovere i contenuti presenti in tale sezione direttamente dall’app Android. Sembra dunque che il processo di eliminazione di un contenuto dalla sezione “Continua a guardare” possa presto essere un gioco da ragazzi: basterà infatti andare sul menu a tre puntini, quello di fianco l’icona “i”, e selezionare “Rimuovi dalla coda”.

Al momento la funzione è in fase di test negli Stati Uniti e pare sia limitata a un numero molto ristretto di utenti. Difficile dire se e quando sarà distribuita pubblicamente, dal momento che Netflix non ha mai accennato a questa possibilità fino a oggi. Sebbene non sia una funzionalità indispensabile per gli abbonati al servizio streaming, potrebbe essere comunque comoda per coloro che desiderano rendere più sgombera la home e tenere in “Continua a guardare” solo i contenuti di cui vogliono realmente proseguire la visione.

Nel frattempo, secondo alcuni analisti, Netflix non avrebbe subito una grossa perdita di abbonati in seguito al lancio di Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino. Non sono stati forniti dati precisi, ma è senz’altro una notizia rassicurante per la società, che temeva non poco l’ingresso di un altro concorrente nel mercato (il quale va ad aggiungersi ai già temibili Prime Video e Apple TV+).