WhatsApp, Dark Mode più vicina, tutte le novità

Candido Romano,

Grosse novità per l’attesissima Dark Mode di WhatsApp, il tema scuro su cui gli sviluppatori ormai stanno lavorando da mesi. Il solito WABetainfo ha scovato diversi progressi nella beta per Android numero 2.19.353. L’azienda sta lavorando ormai da più di un anno su questa modalità e queste novità fanno ben sperare per un futuro rilascio. In ogni caso si parla da tempo del grande impegno profuso dagli sviluppatori, che stanno accelerando con i lavori, anche se ad oggi è impossibile pronosticare l’effettiva data di uscita per tutti.

Questi cambiamenti quindi non sono ancora disponibili pubblicamente, ma consentono di capire esattamente come funzionerà la Dark Mode di WhatsApp. WABetaInfo non ha solo scoperto all’interno del codice della beta queste nuove funzioni, ma ha anche pubblicato alcune immagini che ne certificano la veridicità. Il tema scuro potrà essere attivato direttamente all’interno delle impostazioni dell’app, nella nuova sezione “Tema”. Qui ci saranno tre opzioni:

Set by Battery Saver : si tratta di una opzione che sarà disponibile solo su Android 9 Pie e che consentirà di impostare in automatico la Dark Mode quando sarà attivato il risparmio energetico. Discorso differente su Android 10, perché questa preferenza sarà sostituita con le Impostazioni di Sistema.

: si tratta di una opzione che sarà disponibile solo su Android 9 Pie e che consentirà di impostare in automatico la Dark Mode quando sarà attivato il risparmio energetico. Discorso differente su Android 10, perché questa preferenza sarà sostituita con le Impostazioni di Sistema. Light : è il tema chiaro che sarà impostato di default.

: è il tema chiaro che sarà impostato di default. Dark: ovviamente il tema scuro impostato di default.

Viene ribadito che queste novità non sono ancora disponibili pubblicamente, quindi gli utenti non possono utilizzarle. Coloro che vogliono cimentarsi e provare la nuova beta possono andare direttamente sul Play Store e procedere con il download. Come sempre non resta che attendere altre informazioni sulla Dark Mode di WhatsApp: lo sviluppo procede spedito ma attualmente non si conosce un periodo di rilascio.