Motorola One Hyper, fotocamera pop-up e Android 10

Luca Colantuoni,

Il produttore statunitense ha annunciato il Motorola One Hyper. Lo smartphone possiede un design differente rispetto agli altri modelli della serie, ma il comparto fotografico è ancora uno dei punti di forza. Questa volta però è stata scelta una fotocamera frontale pop-up che ha permesso di ottenere un design “all-screen”. Motorola distribuirà il dispositivo in diversi paesi, tra cui l’Italia.

Il nome Hyper è riferito alla tecnologia di ricarica rapida Hyper Charge da 45 Watt che permette di avere 12 ore di autonomia con 10 minuti di carica e di raggiungere il 75% in 30 minuti. Purtroppo in Italia il caricabatteria deve essere acquistato a parte, in quanto nella confezione c’è quello compatibile con la tecnologia TurboPower da 27 Watt. Lo smartphone ha un schermo Total Vision da 6,5 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e integra il processore octa core Snapdragon 675, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

Lo screen-to-body ratio del 90% è stato ottenuto utilizzando un meccanismo a scomparsa per la fotocamera frontale da 32 megapixel. Il modulo fuoriesce dal bordo superiore in meno di un secondo e rientra rapidamente quando i sensori rilevano una caduta. Il piccolo motore è piuttosto silenzioso, ma Motorola ha aggiunto un rumore artificiale (che può essere disattivato). Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti invece sensori da 64 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare). Sia quella frontale che quella posteriore principale supportano la tecnologia Quad Pixel e la modalità notturna per scatti nitidi in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali sul retro, intorno al quale c’è un cerchio luminoso per le notifiche. Il sistema operativo è Android 10 in versione quasi stock (bloatware-free). Tre i colori disponibili al lancio: Deepsea Blue, Dark Amber e Fresh Orchid. Il prezzo per gli Stati Uniti è 399,99 dollari. Non è noto il prezzo per il mercato italiano.