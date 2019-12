Netflix: nuove funzionalità per il download

Marco Grigis,

Netflix introduce nuove e interessanti funzionalità per il download delle sue produzioni originali, allo scopo di rendere l’esperienza d’uso dell’utente sempre più ricca. La società ha infatti deciso di introdurre l’opzione “Scaricati per te”, una feature che fa a completare gli Smart Download introdotti qualche tempo fa.

Così come già noto, l’applicazione di Netflix consente di scaricare automaticamente gli episodi successivi della serie che si sta seguendo, per averli a disposizione in modo semplice e veloce, senza la necessità di doversi ricordare di effettuare un download manuale. Ora questa comodità si estende, con la funzione “Scaricati per te”.

L’opzione permette di effettuare il download, in modo sempre automatico, degli show o dei film che l’utente non ha ancora visto. La scelta delle produzioni nel grande archivio Netflix avviene tramite l’analisi dei gusti dello spettatore, di conseguenza verranno proposte serie e lungometraggi che potrebbero generare gradimento sulla base degli show visti in precedenza. I download automatici, ancora, funzionano solo quando il dispositivo è connesso a una rete WiFi, affinché non venga consumato per sbaglio il monte di GB relativo al proprio piano 4G.

Naturalmente, l’utente può scegliere se attivare o meno questa funzione, considerando come non sempre le previsioni degli algoritmi della piattaforma propongano degli show che effettivamente incontrano i gusti dell’abbonato. In questo caso, si rischierebbe di riempire il dispositivo con GB di dati per film e serie TV che, in realtà, non verranno viste.

Al momento, le novità dell’applicazione di Netflix sono disponibili per gli utenti che utilizzano la versione beta del servizio. Verranno poi estese a tutti gli abbonati nel corso delle prossime settimane. Naturalmente, per poterne approfittare, è necessario essere in possesso di un account con sottoscrizione attiva.