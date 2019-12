Xbox Scarlett: arriverà una versione senza disco

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe pianificando di lanciare una seconda console di nuova generazione il prossimo anno, più economica e meno potente di Xbox Scarlett che si caratterizzerà per l’assenza del lettore ottico. Il nome in codice di questo prodotto sarebbe “Lockhart“. Chi ha seguito l’evoluzione dei rumors delle console di nuova generazione della società, si ricorderà che il nome “Lockhart” era già comparso più volte nel corso dell’ultimo anno.

Adesso, fonti affidabili sentite da The Verge confermano che Microsoft lancerà due console il prossimo anno. Sostanzialmente, Xbox Scarlett sarà l’erede dell’Xbox One X mentre “Lockhart” sarà l’erede della console Xbox One S. In realtà, questa seconda console assomiglierà di più alla console Xbox One S All-Digital Edition visto che non disporrà del lettore ottico. Inoltre, le sue specifiche saranno inferiori a Scarlett. Dunque, chi vorrà disporre delle massime prestazioni dovrà puntare per forza su Xbox Scarlett.

Dettagli precisi sulle nuove console ancora non ci sono. Tuttavia, Microsoft punta a raggiungere con Xbox Scarlett il traguardo dei 10 teraflop di potenza grafica. Per la console “Lockhart”, il traguardo sarebbe di arrivare a 4 teraflop.

Questa console più economica dovrebbe disporre anche di un disco allo stato solido e sarà sviluppata per offrire il meglio con i giochi alla risoluzione massima di 1440p a 60 fps. Xbox Scarlett, invece, è stata pensata per garantire le massime prestazioni anche con i giochi alla risoluzione massima di 4K.

L’hardware delle due console dovrebbe essere molto simile, anche per favorire il lavoro di sviluppo dei giochi ma la CPU di “Lockhart” dovrebbe lavorare ad una frequenza minore. Bocche cucite sui prezzi anche se è immaginabile una certa differenza di costo tra le due console.

Se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi ma sembra oramai chiaro che nel 2020, salvo ripensamenti, Microsoft lancerà due nuove console.